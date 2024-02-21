Ban Baru Accelera untuk Drift dan Offroad Meluncur di IIMS 2024

JAKARTA - Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2024 masih terus berlangsung. Pameran otomotif tahunan ini bukan hanya menjadi wadah peluncuran mobil atau motor terbaru, tapi juga sejumlah sparepart, salah satunya adalah ban.

Pameran IIMS 2024 menghadirkan ban baru Accelera dan Forceum. Ada tiga produk ban khusus sport yang diluncurkan, antara lain Accelera 351 Sport GD, Accelera Badak X-Treme dengan ukuran terbaru, serta Forceum EXP Sport.

Accelera 351 Sport GD adalah ban yang dirancang khusus untuk mendukung para drifter entry level. Sementara Accelera Badak X-Treme dengan ukuran terbaru yaitu 40x13.5-17 didesain untuk ketangguhannya di medan off-road.

Untuk Forceum EXP Sport merupakan ban semi-slick dengan opsi treadwear 80 untuk motorsport dan treadwear 300 untuk penggunaan sehari-hari. Mengusung telapak yang sporty, ia diklaim mampu meningkatkan performa dan tampilan.

Accelera 351 sport disebut memiliki kemampuan extra pada jalan yang basah dan lateral block pada central groove menambahkan kestabilan dan handling yang presisi. Karakter bentuk pada bagian Shoulder yang square juga membuat Accelera 351 Sport GD memiliki kekakuan pada rusuk-rusuk telapak sehingga memiliki kemampuan cornering yang maksimal.

Sedangkan Forceum EXP Sport hadir dengan bentuk telapak asimetris. Blok nya yang lebar di sisi Outside memiliki fungsi preventive gaya lateral saat berkendara sehingga memberikan cengkaraman maksimal pada saat menikung.

Sisi Inside adalah area untuk menanggulangi jalan basah sehingga pembuangan air lebih maksimal dan meminimalkan risiko hydroplaning pada lintasan. Memiliki area kontak terhadap jalan lebih lebar menjadikan Forceum EXP Sport memiliki traksi maksimal baik dalam jalan kering dan basah.