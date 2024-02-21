Intip Koleksi Mobil AHY, yang Dilantik Jadi Menteri ATR

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (21/2/2024).

Ia menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang saat ini mengisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Namun terlepas dari kiprahnya di dunia politik, menarik untuk mengintip koleksi mobil Menteri ATR baru tersebut mengingat dirinya kerap tampil dengan berbagai model mobil.

Daftar mobil AHY bisa dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang pernah dilaporkannya saat maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada 2016.

Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkannya, AHY tercatat hanya memiliki satu unit mobil. Ini merupakan Toyota Vellfire tahun pembuatan 2012 yang berasal dari hasil sendiri dengan taksiran harga Rp550 juta.

Namun di luar laporan kekayaan tersebut, ada beberapa mobil yang melekat dengan dirinya ketika berkegiatan. Misalnya saja mobil pabrikan Jerman Mercedes-Benz Sprinter yang digunakannya saat pelantikan.