Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Koleksi Mobil AHY, yang Dilantik Jadi Menteri ATR

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |13:15 WIB
Intip Koleksi Mobil AHY, yang Dilantik Jadi Menteri ATR
Intip koleksi mobil AHY yang dilantik jadi Menteri ATR/BPN. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (21/2/2024).

Ia menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang saat ini mengisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Namun terlepas dari kiprahnya di dunia politik, menarik untuk mengintip koleksi mobil Menteri ATR baru tersebut mengingat dirinya kerap tampil dengan berbagai model mobil.

Daftar mobil AHY bisa dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang pernah dilaporkannya saat maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada 2016.

Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkannya, AHY tercatat hanya memiliki satu unit mobil. Ini merupakan Toyota Vellfire tahun pembuatan 2012 yang berasal dari hasil sendiri dengan taksiran harga Rp550 juta.

Namun di luar laporan kekayaan tersebut, ada beberapa mobil yang melekat dengan dirinya ketika berkegiatan. Misalnya saja mobil pabrikan Jerman Mercedes-Benz Sprinter yang digunakannya saat pelantikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186960//menteri_koordinator_bidang_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_ahy-pjPu_large.jpg
Banyak Jalur Darat Putus, AHY Pastikan Armada Udara Dioptimalkan Kirim Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186708//pemerintah-EhNU_large.jpg
AHY: Pemerintah Kirim Alat Berat Atasi Banjir dan Longsor di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185228//pemerintah-xCRB_large.jpg
Diganjar Penghargaan Alumni Nanyang Technological University, AHY Dianggap Berkontribusi Bagi Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185063//menteri_koordinator_bidang_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_agus_harimurti_yudhoyono-gkHo_large.jpg
Menko AHY Raih Nanyang Distinguished Alumni Award 2025, Penghargaan Tertinggi NTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182749//pemerintah-MW9H_large.jpg
Cerita AHY saat Sarwo Edhie Wibowo Berantas G30S PKI hingga Bentuk Kopassus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182623//bupati_ponorogo-57mE_large.jpg
Intip Isi Garasi Bupati Ponorogo Tersangka Kasus Suap, Cuma Ada 2 Kendaraan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement