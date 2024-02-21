JAKARTA - Ford Everest 2023 telah secara resmi kembali dipasarkan di Indonesia pada awal bulan Juni 2023 lalu.
Ford Everest 2023 bukanlah produk baru di pasar otomotif Indonesia, karena mobil ini sebelumnya pernah menjadi salah satu pilihan yang populer sebelum ditarik dari pasar pada tahun 2016.
Bagi Anda pecinta Ford Everest pasti sangat menunggu kabar ini karena akhirnya mobil ini kembali di Indonesia.
Lantas tarif pajak yang berlaku Ford Everest berapa? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (32/2/2024), berikut harga pajak mobil Ford Everest. Tarif pajak yang berbeda-beda ini mencerminkan perbedaan dalam spesifikasi dan fitur-fitur kendaraan.
- Ford Everest 2.5L XLT 4x2 MT, 2015: Rp 4.360.000
- Ford Everest 2.5L XLT 4x2 AT, 2015: Rp 4.660.000
- Ford Everest 2.5L LTD 2WD AT, 2015: Rp 5.360.000
- Ford Everest 2.2L Trend 4x2 AT, 2015: Rp 7.120.000
- Ford Everest 2.2L Trend 4x2 AT, 2016: Rp 7.480.000
- Ford Everest 2.2L Titan 2W ATP, 2015: Rp 8.100.000
- Ford Everest 2.2L Titan 2W ATP, 2016: Rp 8.480.000
- Ford Everest 3.2L Titan 4x4 ATPL, 2015: Rp 14.240.000
- Ford Everest 3.2L Titan 4x4 ATPL, 2016: Rp 15.440.000