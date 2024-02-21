Hyundai Pamerkan Mobil Konsep Berbodi Bongsor di IIMS

JAKARTA - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) tak hanya meluncurkan model terbaru pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pada pameran yang digelar 15-25 Februari 2024 itu, Hyundai mengenalkan mobil konsep yakni Seven Concept.

Mobil listrik berjenis SUV itu mejeng di booth Hyundai di Hall D1. Mobil konsep ini menarik perhatian pengunjung yang datang.

Dari pengamatan Okezone, Seven Concept memiliki dimensi yang besar. Selain itu, desainnya sangat futuristik tapi tetap terlihat gagah.

Sementara bagian interiornyan tampak mewah. Ruang kabinnya juga lapang. Mobil ini rencananya diperuntukkan 7 penumpang.

Mobil listrik yang diyakini menjadi cikal bakal Ioniq 7 ini saat ini masih dalam pengembangan.

"Seven ini kan masih mobil konsep ya. Ini jadi kita belum berbicara kapan di-launching di sini," kata Chief Marketing Officer Hyundai Motor Indonesia (HMID), Budi Nur Mukmin kepada wartawan di arena JIExpo, Kemayoran, Jakarta, belum lama ini.