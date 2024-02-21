Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Pamerkan Mobil Konsep Berbodi Bongsor di IIMS

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |11:13 WIB
Hyundai Pamerkan Mobil Konsep Berbodi Bongsor di IIMS
Mobil konsep Hyundai Ioniq 7 dipamerkan di IIMS 2024. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) tak hanya meluncurkan model terbaru pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pada pameran yang digelar 15-25 Februari 2024 itu, Hyundai mengenalkan mobil konsep yakni Seven Concept.

Mobil listrik berjenis SUV itu mejeng di booth Hyundai di Hall D1. Mobil konsep ini menarik perhatian pengunjung yang datang.

Dari pengamatan Okezone, Seven Concept memiliki dimensi yang besar. Selain itu, desainnya sangat futuristik tapi tetap terlihat gagah.

Mobil konsep Hyundai. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Sementara bagian interiornyan tampak mewah. Ruang kabinnya juga lapang. Mobil ini rencananya diperuntukkan 7 penumpang.

Mobil listrik yang diyakini menjadi cikal bakal Ioniq 7 ini saat ini masih dalam pengembangan.

"Seven ini kan masih mobil konsep ya. Ini jadi kita belum berbicara kapan di-launching di sini," kata Chief Marketing Officer Hyundai Motor Indonesia (HMID), Budi Nur Mukmin kepada wartawan di arena JIExpo, Kemayoran, Jakarta, belum lama ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement