Apple Vision Pro: Pengalaman Baru Melihat Dunia Menurut Bertustustus

JAKARTA - Albertus Siswo Yulianto atau biasa dikenal sebagai Bertus merupakan salah satu konten kreator yang ada di Channel YouTube, TikTok, dan Instagram @bertustustus.

Baru-baru ini merilis video review tentang Apple Vision Pro, sebuah perangkat wearable revolusioner yang baru saja diluncurkan oleh Apple. Dalam videonya, Bertus memberikan ulasan mendalam tentang berbagai aspek Vision Pro, mulai dari kelebihan, kurangan, dan kenyamanan, hingga fitur-fitur canggih yang ditawarkan.

Salah satu poin penting dalam review Bertus adalah pernyataannya bahwa Apple Vision Pro bukan gimmick. Bertus, yang sudah mencoba berbagai Meta Quest sebelumnya, ia mengaku bahwa Vision Pro benar-benar menghadirkan pengalaman MR yang berbeda dan imersif.

“Jujur buat gua yang udah nyobain meta quest dan lain-lain ini tuh beneran Mixed reality dan gak cuman gimmick yang kaya orang-orang share di internet” ujar Bertus.

Bertus juga menjelaskan beberapa fitur Vision Pro yang menarik, seperti kemampuan untuk melihat objek 3D dalam dunia nyata, dapat digunakan saat di mobil dan pesawat tanpa takut objeknya ketinggalan karena terdapat fitur travel mode, dan memiliki spatial computing yang lebih seamless. Namun, Bertus juga menyayangkan keterbatasan aplikasi yang tersedia untuk Vision Pro saat ini.