Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apple Vision Pro: Pengalaman Baru Melihat Dunia Menurut Bertustustus

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |21:01 WIB
Apple Vision Pro: Pengalaman Baru Melihat Dunia Menurut Bertustustus
A
A
A

JAKARTA - Albertus Siswo Yulianto atau biasa dikenal sebagai Bertus merupakan salah satu konten kreator yang ada di Channel YouTube, TikTok, dan Instagram @bertustustus.

Baru-baru ini merilis video review tentang Apple Vision Pro, sebuah perangkat wearable revolusioner yang baru saja diluncurkan oleh Apple. Dalam videonya, Bertus memberikan ulasan mendalam tentang berbagai aspek Vision Pro, mulai dari kelebihan, kurangan, dan kenyamanan, hingga fitur-fitur canggih yang ditawarkan.

Salah satu poin penting dalam review Bertus adalah pernyataannya bahwa Apple Vision Pro bukan gimmick. Bertus, yang sudah mencoba berbagai Meta Quest sebelumnya, ia mengaku bahwa Vision Pro benar-benar menghadirkan pengalaman MR yang berbeda dan imersif.

“Jujur buat gua yang udah nyobain meta quest dan lain-lain ini tuh beneran Mixed reality dan gak cuman gimmick yang kaya orang-orang share di internet” ujar Bertus.

Bertus juga menjelaskan beberapa fitur Vision Pro yang menarik, seperti kemampuan untuk melihat objek 3D dalam dunia nyata, dapat digunakan saat di mobil dan pesawat tanpa takut objeknya ketinggalan karena terdapat fitur travel mode, dan memiliki spatial computing yang lebih seamless. Namun, Bertus juga menyayangkan keterbatasan aplikasi yang tersedia untuk Vision Pro saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Apple Apple Vision Pro
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/16/3186912//ilustrasi-w8Fe_large.jpg
iPhone 17 Laris Manis, Apple Bakal Salip Samsung Jadi Raja Ponsel Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185535//ilustrasi-fUDC_large.jpg
iPhone 17e Dirumorkan Rilis 2026 dengan Peningkatan Kamera dan Chip A19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/16/3183807//ceo_apple_tim_cook-bp10_large.jpg
Tim Cook Bakal Mundur Sebagai CEO Apple Tahun Depan, Penerusnya Diumumkan pada Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/16/3182940//iphone_air-WmGr_large.jpg
Apple Dilaporkan Tunda Peluncuran Versi Terbaru iPhone Air, Imbas Permintaan Rendah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182724//ilustrasi-Th61_large.jpg
Apple dan Google Bahas Kesepakatan Rp16,6 Triliun untuk Peningkatan AI pada Siri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/16/3182260//apple-OJ1l_large.jpg
Apple Sematkan AI di Fitur Siri pada Maret 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement