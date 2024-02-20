Spesifikasi Kamera Xiaomi 14 Ultra, Smartphone Flagship yang Akan Rilis Pekan Depan

JAKARTA – Xiaomi dijadwalkan merilis Xiaomi 14 Ultra pekan depan. Smartphone flagship Xiaomi ini telah diklaim memiliki spesifikasi kamera premium yang mampu menghasilkan foto berkualitas tinggi.

Spesifikasi kamera yang digunakan Xiaomi 14 Ultra sendiri telah beredar luas di internet sebelum peluncuran resmi pada 25 Februari oleh CEO Xiaomi, Lei Jun.

Render XIaomi 14 Ultra yang dibagikan menunjukkan flagship tersebut tersedia dalam pilihan warna hitam atau putih/perak. Perangkat juga tampak tampaknya memiliki bagian belakang berlapis kain.

Ini cukup menarik karena sebagian smartphone saat ini menggunakan cover kaca di bagian belakangnya. Selain itu juga tersemat bingkai metalik dan rumah kamera bergaya Oreo yang berisi empat kamera.

Lebih lanjut dijelaskan, Xiaomi 14 Ultra akan dibekali dengan kamera utama 50MP LYT-900 (satu inci). Perusahaan mengatakan ini memiliki aperture variabel yang dapat dibuka selebar f/1.63.