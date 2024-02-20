Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi Kamera Xiaomi 14 Ultra, Smartphone Flagship yang Akan Rilis Pekan Depan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |20:01 WIB
Spesifikasi Kamera Xiaomi 14 Ultra, Smartphone Flagship yang Akan Rilis Pekan Depan
A
A
A

JAKARTA – Xiaomi dijadwalkan merilis Xiaomi 14 Ultra pekan depan. Smartphone flagship Xiaomi ini telah diklaim memiliki spesifikasi kamera premium yang mampu menghasilkan foto berkualitas tinggi.

Spesifikasi kamera yang digunakan Xiaomi 14 Ultra sendiri telah beredar luas di internet sebelum peluncuran resmi pada 25 Februari oleh CEO Xiaomi, Lei Jun.

Render XIaomi 14 Ultra yang dibagikan menunjukkan flagship tersebut tersedia dalam pilihan warna hitam atau putih/perak. Perangkat juga tampak tampaknya memiliki bagian belakang berlapis kain.

Ini cukup menarik karena sebagian smartphone saat ini menggunakan cover kaca di bagian belakangnya. Selain itu juga tersemat bingkai metalik dan rumah kamera bergaya Oreo yang berisi empat kamera.

Lebih lanjut dijelaskan, Xiaomi 14 Ultra akan dibekali dengan kamera utama 50MP LYT-900 (satu inci). Perusahaan mengatakan ini memiliki aperture variabel yang dapat dibuka selebar f/1.63.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/57/2988946/xiaomi_14-xYfN_large.jpg
Xiaomi 14 Resmi Meluncur di Indonesia, Intip Harga dan Spesfikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/57/2975493/xiaomi-14-dan-xiaomi-14-ultra-resmi-rilis-global-intip-spesifikasinya-dan-harganya-x5IS0O7PpE.jpg
Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra Resmi Rilis Global, Intip Spesifikasinya dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/57/2970692/meluncur-minggu-depan-ini-bocoran-harga-xiaomi-14-dan-xiaomi-14-ultra-zBuHtKXSWB.jpg
Meluncur Minggu Depan, Ini Bocoran Harga Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/57/2967320/xiaomi-14-ultra-akan-rilis-global-25-februari-ini-bocoran-spesifikasinya-8mqc38N8ef.jpg
Xiaomi 14 Ultra Akan Rilis Global 25 Februari, Ini Bocoran Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/57/2967038/sah-xiaomi-14-dan-xiaomi-14-ultra-debut-global-pada-25-februari-9uixqozRBZ.jpg
Sah! Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra Debut Global pada 25 Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/57/2961400/bocoran-spesifikasi-kamera-xiaomi-14-ultra-YfmvNDWQSm.jpg
Bocoran Spesifikasi Kamera Xiaomi 14 Ultra
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement