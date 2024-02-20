Link Streaming Peluncuran Satelit Merah Putih Dini Hari Nanti

JAKARTA - Satelit Merah Putih 2 milik Telkomsat dijadwalkan diluncurkan pada Selasa, 20 Februari 2024 di Florida, Amerika Serikat (AS) atau Rabu, 21 Februari 2023 dini hari. Peluncuran satelit ini dapat disaksikan secara langsung melalui live streaming

Bagi yang ingin menyaksikan, bisa mengakses https://www.youtube.com/live/bb91rcOYbmM?si=z9fAeFVEB2oz3Y4S. Siaran langsung akan dimulai pada pukul 03.00 WIB langsung dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat.

Untuk diketahui, Satelit Merah Putih 2 diklaim memiliki spesifikasi jempolan. Dalam pernyataan resminya Lukman Hakim Abd. Rauf selaku Direktur Utama Telkomsat menyebut satelit merupakan hasil kerja sama Thales Alenia Space dan juga SpaceX milik Elon Musk.

Satelit ditenagai oleh platform mutakhir Spacebus 4000B2 dan memiliki masa pakai desain selama 15 tahun untuk memastikan akses internet yang merata di seluruh Indonesia. Lukman menekankan bahwa proses pemilihan mitra dan pengadaan satelit telah mematuhi prinsip kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam hal bisnis, pemilihan mitra juga mempertimbangkan biaya per Gbps yang rendah, sehingga menghasilkan satelit dengan kapasitas lebih besar dan harga jual yang bersaing. Saat hitungan mundur peluncuran terus berlanjut, antisipasi berkobar di kalangan korporat dan operator VSAT, menandai potensi bisnis yang sangat besar yang ditawarkan oleh Merah Putih 2.