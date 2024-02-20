Link Download Video CapCut Tanpa Watermark

JAKARTA - Link download video Capcut tanpa watermark ini sangat sering dicari untuk menghilangkan tanda air pada video. Capcut merupakan aplikasi pengeditan video yang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok, ByteDance. Perusahaan yang sama dengan pembuat TikTok.

Dengan samanya aplikasi yang dikelola, Capcut dan TikTok pun dijadikan saling berintegrasi. Sehingga memudahkan pengguna untuk mengedit dan membagikannya langsung ke platform TikTok.

Capcut sendiri adalah aplikasi yang gratis untuk diunduh dan digunakan. Pengguna dapat mengakses sebagian besar fitur dasar tanpa biaya apa pun. Namun, seperti banyak aplikasi gratis lainnya, CapCut juga menawarkan pembelian dalam aplikasi untuk beberapa fitur tambahan atau konten premium.

Fitur yang diberikan Capcut sangat berlimpah, maka perlu waktu untuk beradaptasi pada aplikasi ini. Namun salah satu fitur yang populer adalah, terdapat template yang dapat digunakan pengguna dengan bebas.

Ide template yang telah dibagikan oleh kreator dapat langsung digunakan. Pengguna hanya perlu mengganti media foto atau video pada template menjadi video yang diinginkan. Akan tetapi hasil jadi dari video yang dihasilkan fitur template ini memiliki watermark yang cukup mengganggu. Anda perlu mendownloadnnya terlebih dahulu menggunakan link yang dapat menghapus watermark tersebut.