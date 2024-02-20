Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BMW R12 Resmi Meluncur di IIMS 2024, Harganya Rp775 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |18:03 WIB
BMW R12 Resmi Meluncur di IIMS 2024, Harganya Rp775 Juta
BMW R12 resmi meluncur di IIMS 2024. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - BMW Motorrad Indonesia-PT Layur Astiti Bumi Kencana  meluncurkan motor klasik cruiser BMW R12 pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (20/2/2024). Motor classic tersebut dibanderol seharga Rp775,9 juta on the road (OTR) Jakarta.

Motor classic mewah BMW R 12 ini tersedia dalam 2 pilihan warna, yaitu blackstorm metallic dan adventurin red.

COO BMW Motorrad, Davy Tulian mengatakan, motor klasik ini memiliki teknologi canggih. 

"BMW R12 memadukan selera klasik dengan passion akan teknologi yang canggih, sangat cocok untuk rider progressif yang ingin tampil straightforward dan simple," katanya di arena IIMS 2024, Selasa (20/2/2024).

BMW R12. (Okezone/Erha)

Motor klasik mewah ini dilengkapi sejumlah fitur. Di antaranya gear shift assistant. Mesin boxer berpendingin udara/oli hadir dengan Gearshift Assistant Pro fitur yang memungkinkan perpindahan gigi tanpa kopling sehingga perpindahan gigi menjadi instan dan mulus. 

Teknologi fitur keselamatan seperti Hill Start Control pro juga tersemat pada BMW Motorrad R12. Fitur ini akan akan menahan kendaraan pada saat di posisi menanjak atau turun dengan cara menarik tuas rem pada sepeda motor anda dan menahannya sekitar 5 detik. 

BMW R 12 juga disematkan fitur Connected by Ride Control. Dengan "Connected Ride Control", BMW R 12 dapat terkoneksi lewat bluetooth ke ponsel cerdas dengan aplikasi BMW Motorrad Connected. Ponsel menjadi ‘meter cluster’ yang menampilkan peta navigasi, data kendaraan, data dinamika kendaraan, informasi cuaca dan informasi lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement