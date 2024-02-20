BMW R12 Resmi Meluncur di IIMS 2024, Harganya Rp775 Juta

JAKARTA - BMW Motorrad Indonesia-PT Layur Astiti Bumi Kencana meluncurkan motor klasik cruiser BMW R12 pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (20/2/2024). Motor classic tersebut dibanderol seharga Rp775,9 juta on the road (OTR) Jakarta.

Motor classic mewah BMW R 12 ini tersedia dalam 2 pilihan warna, yaitu blackstorm metallic dan adventurin red.

COO BMW Motorrad, Davy Tulian mengatakan, motor klasik ini memiliki teknologi canggih.

"BMW R12 memadukan selera klasik dengan passion akan teknologi yang canggih, sangat cocok untuk rider progressif yang ingin tampil straightforward dan simple," katanya di arena IIMS 2024, Selasa (20/2/2024).

Motor klasik mewah ini dilengkapi sejumlah fitur. Di antaranya gear shift assistant. Mesin boxer berpendingin udara/oli hadir dengan Gearshift Assistant Pro fitur yang memungkinkan perpindahan gigi tanpa kopling sehingga perpindahan gigi menjadi instan dan mulus.

Teknologi fitur keselamatan seperti Hill Start Control pro juga tersemat pada BMW Motorrad R12. Fitur ini akan akan menahan kendaraan pada saat di posisi menanjak atau turun dengan cara menarik tuas rem pada sepeda motor anda dan menahannya sekitar 5 detik.

BMW R 12 juga disematkan fitur Connected by Ride Control. Dengan "Connected Ride Control", BMW R 12 dapat terkoneksi lewat bluetooth ke ponsel cerdas dengan aplikasi BMW Motorrad Connected. Ponsel menjadi ‘meter cluster’ yang menampilkan peta navigasi, data kendaraan, data dinamika kendaraan, informasi cuaca dan informasi lainnya.