Motor Listrik Termahal di IIMS 2024, Harganya Rp400 Jutaan

JAKARTA – Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, memamerkan sejumlah model motor listrik. Di antara yang dipamerkan, ada motor listrik termahal yang dijual dalam gelaran otomotif nasional tersebut.

BMW Motorrad Indonesia melalui PT Layur Astiti Bumi Kencana meluncurkan motor listrik CE 04 yang dijual dengann harga Rp418,8 juta on the road (OTR) Jakarta. Motor listrik ini didesain untuk mobilitas ramah lingkungan dengan konektivitas cerdas.

“Motor listrik premium CE 04 adalah pilihan terbaik bagi penggemar motor di Indonesia yang ingin tampil berkelas mengendarai motor berteknologi tinggi yang sangat ramah lingkungan,” ujar COO BMW Motorrad Indonesia di arena IIMS 2024, Davy Tuilan.

BMW CE 04 memiliki desain yang sangat futuristik dengan wheelbase atau jarak sumbu roda panjang. Motor listrik ini dilengkapi beragam fitur canggih dan kekinian.

Pada tampilan depannya, CE 04 dibekali LED headlight yang sudah dilengkapi Daytime Running Light (DRL) dan Adaptive Cornering Light. Dengan teknologi tersebut, motor listrik ini diklaim bisa menerangi jalan di setiap tikungan.

Dari segi performa, BMW CE 04 dibekali motor listrik berdaya 42 hp dan torsi puncak 62 Nm pada 1.500 rpm. Motor ini diklaim dapat berakselerasi dari 0-50 km/jam dalam 2,6 detik.

Sementara kecepatan maksimalnya diklaim mencapai 120 km/jam dengan jarak tempuh hingga 130 km.