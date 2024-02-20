Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Listrik Termahal di IIMS 2024, Harganya Rp400 Jutaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |18:27 WIB
Motor Listrik Termahal di IIMS 2024, Harganya Rp400 Jutaan
BMW Motorrad CE 04. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA – Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, memamerkan sejumlah model motor listrik. Di antara yang dipamerkan, ada motor listrik termahal yang dijual dalam gelaran otomotif nasional tersebut.

BMW Motorrad Indonesia melalui PT Layur Astiti Bumi Kencana meluncurkan motor listrik CE 04 yang dijual dengann harga Rp418,8 juta on the road (OTR) Jakarta. Motor listrik ini didesain untuk mobilitas ramah lingkungan dengan konektivitas cerdas.

“Motor listrik premium CE 04 adalah pilihan terbaik bagi penggemar motor di Indonesia yang ingin tampil berkelas mengendarai motor berteknologi tinggi yang sangat ramah lingkungan,” ujar COO BMW Motorrad Indonesia di arena IIMS 2024, Davy Tuilan.

BMW CE 04 memiliki desain yang sangat futuristik dengan wheelbase atau jarak sumbu roda panjang. Motor listrik ini dilengkapi beragam fitur canggih dan kekinian.

BMW Motorrad CE 04 (MPI/Fadli Ramadan)

Pada tampilan depannya, CE 04 dibekali LED headlight yang sudah dilengkapi Daytime Running Light (DRL) dan Adaptive Cornering Light. Dengan teknologi tersebut, motor listrik ini diklaim bisa menerangi jalan di setiap tikungan.

Dari segi performa, BMW CE 04 dibekali motor listrik berdaya 42 hp dan torsi puncak 62 Nm pada 1.500 rpm. Motor ini diklaim dapat berakselerasi dari 0-50 km/jam dalam 2,6 detik.

Sementara kecepatan maksimalnya diklaim mencapai 120 km/jam dengan jarak tempuh hingga 130 km.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement