HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harga Vespa Matic Terbaru 2024 dan Spesifikasinya

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |13:03 WIB
Harga Vespa Matic Terbaru 2024 dan Spesifikasinya
Harga vespa matic terbaru dan spesifikasi. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Vespa, sebuah merek skuter yang sangat terkenal di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, menampilkan desain yang klasik, anggun, dan modis, serta mesin yang handal dan efisien dalam penggunaan bahan bakar.

Oleh karena itu, tak heran banyak individu yang mengidamkan untuk memiliki Vespa matic baik sebagai kendaraan sehari-hari maupun sebagai bagian dari koleksi pribadi mereka.

Vespa matic terus menjadi primadona di pasar otomotif dengan beragam varian yang ditawarkan untuk tahun 2024.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (20/2/2024), berikut harga vespa matic terbaru 2024 dan spesifikasinya : 

1. Vespa LX - Rp40.500.000

Menawarkan desain sederhana namun elegan, Vespa LX hadir dengan mesin 125 cc yang mampu menghasilkan tenaga 7,6 kW pada 7.600 rpm dan torsi 10,2 Nm pada 6.000 rpm. Fitur-fitur modern seperti Anti-Theft Immobilizer, lampu LED, dan USB Port menjadi daya tarik tersendiri.

2. Vespa Primavera - Rp 50.700.000

 

Varian ini menampilkan performa yang lebih bervariasi dengan mesin 125 cc dan 150 cc. Mesin 125 cc menghasilkan tenaga 7,9 kW pada 7.700 rpm dan torsi 10,4 Nm pada 6.000 rpm, sedangkan mesin 150 cc memiliki tenaga 8,7 kW pada 7.500 rpm dan torsi 12 Nm pada 5.000 rpm. Fitur-fitur seperti dashboard klasik dan lampu LED memberikan kesan elegan.

