10 Motor Harley Davidson Paling Mahal, Ada yang Tembus Rp40 Miliar

REKOMENDASI 10 motor Harley Davidson paling mahal, ada yang tembus Rp40 miliar hingga paling populer di dunia.

Melansir PFAFF Harley, beberapa merek Harley Davidson menawarkan mesin besar dan tahan lama yang sangat cocok untuk perjalanan jarak jauh dalam waktu berjam-jam penuh. Motor ini juga terus meningkatkan kualitas untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Berikut 10 motor Harley Davidson paling mahal, ada yang tembus Rp40 miliar:

1. Harley-Davidson FXDC Dyna Super Glide

Harley-Davidson FXDC Dyna Super Glide memiliki harga jual hingga USD331.000 atau sekitar Rp5,35 miliar untuk kurs hari ini. Yang menjadikan motor ini sangat mahal adalah karena pemiliknya, yakni Paus Francis. Ditambah lagi, motor ini berlapis emas.

2. Harley-Davidson FLH Duo Glide

Harley-Davidson FLH Duo Glide tahun 1959 adalah motor bertenaga super pada zamannya. Motor ini dulu dikendarai oleh rocker legendaris, Jerry Lee Lewis. Pada 2015, motor ini laku terjual dengan harga USD 358.000 atau setara dengan Rp5,78 miliar.

3. Harley-Davidson Model 5D Twin tahun 1909

Harley-Davidson Model 5D Twin adalah motor langka yang rilis pada 1909 silam. Diketahui, 1 dari 27 model yang ada kini berada di sebuah museum di Milwauke. Bila dijual, harganya ditaksir mencapai USD 550.000 atau sekitar Rp8,88 miliar.