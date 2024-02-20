Harga Suzuki Jimny 5 Pintu Digoreng hingga Rp500 Juta, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Harga Suzuki Jimny 5 pintu yang baru diluncurkan di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 sempat digoreng hingga tembus Rp500 juta. Padahal saat diluncurkan pada Kamis 15 Februari 2024, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) membanderolnya dengan harga Rp462 hingga Rp478,6 juta on the road (OTR) Jakarta. Kenapa hal ini bisa terjadi?

4W Marketing Director PT SIS, Harold Donnel, menyatakan pihaknya meminta maaf atas insiden ini. Ia menjelaskan penyebab Suzuki Jimny 5 pintu harganya dimarkup hingga tembus Rp500 juta.

Dari analisis PT SIS, hal ini terjadi lantaran terjadinya kesenjangan antara supply dan demand. PT SIS mencatat sudah menerima 1.200 surat pemesanan kendaraan (SPK) untuk Jimny 5 pintu per akhir pekan kemarin.

"Dari analisa kami ini sebabkan adanya kesenjangan antara supply dan demand, jadi seperti per hari Sabtu kemarin itu kita sudah catatkan atau membukukan penjualan di 1.200 untuk Jimny 5 pintu," katanya di arena IIMS, Senin (19/2/2024).

Sementara itu, Suzuki Jimny 5 pintu yang dibawa langsung dari India memiliki suplai 100 unit per bulan.

"Sehingga dari perbedaan gap antara estimasi supply dan demand yang luar biasa mungkin mekanisme pasar bisa menyebabkan hal itu terjadi," tuturnya.

Karena itu, ia menyarankan konsumen tidak termakan tawaran harga yang ditawarkan sales nakal.