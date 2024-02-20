Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Momen Presiden Jokowi Jajal MG Maxus 9

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |17:38 WIB
Momen Presiden Jokowi Jajal MG Maxus 9
Presiden Jokowi menjajal MG Maxus 9 di IIMS 2024. (Foto; MG Motors)
JAKARTA - Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) menjajal mobil listrik anyar Morris Garage yang baru diluncurkan pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yakni MG Maxus 9. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang menjajal MPV mewah tersebut.

Dalam kunjungannya pada pembukaan IIMS 2024 pada 15 Februari itu, Presiden Jokowi mengapresiasi konsep "Elegance in Motion" yang diusung MG Maxus 9, menjanjikan peningkatan pada setiap perjalanan dengan gaya, keanggunan, dan kecanggihan. Jokowi pun memuji desain MG Maxus 9.

"Desain mobil MG luar biasa,” tutur Presiden Jokowi.

Marketing & PR Director MG Motor Indonesia, Arief Syarifudin, merasa terhormat dengan apresiasi Presiden terhadap MG Maxus 9.

"Pengakuan ini bukan hanya sebuah validasi terhadap inovasi dan kualitas yang kami tawarkan, tetapi juga menjadi semangat bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik," katanya dalam keterangannya, Selasa (20/2/2024).

MG Maxus 9 memiliki lampu depan LED dan DRL (Daytime Running Lights) yang ramping. Mobil ini memiliki bumper depan besar dan velg krom 19 inci , sedangkan detail krom pada tepi mobil dan bumper belakang menambah kesan mewah. MG Maxus 9 memiliki fitur pintu geser listrik dan pintu belakang otomatis.

MG Maxus 9 hadir dengan beragam fitur, seperti kaca spion digital, pengisi daya nirkabel, head-up display, AC modular otomatis dengan PM 2.5 Air Purifier.

