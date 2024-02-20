Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Mobil Listrik Termahal di IIMS 2024, Ini Daftarnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |20:01 WIB
5 Mobil Listrik Termahal di IIMS 2024, Ini Daftarnya
BMW i7 merupakan mobil listrik termahal di ajang IIMS 2024. (Foto: Erha/Okezone)
JAKARTA - Produsen otomotif memanfaatkan ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 untuk meluncurkan model terbarunya. Baik mobil listrik, hybrid, maupun konvensional dengan pembakaran internal.

IIMS 2024 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 15-25 Februari 2024, ini juga menjadi debut perdana perusahaan otomotif asal Vietnam, VinFast meluncurkan produk mobil listrik. Ada beberapa model yang diluncurkan, yaitu VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8, dan VF 9. Namun, untuk harganya belum ditetapkan.

Begitu pula dengan mobil listrik BYD dari China. Sejak meluncurkan 3 model anyarnya pada pertengahan Januari 2023, BYD mengumumkan harganya pada IIMS 2024. BYD Dolphin untuk tipe Premium dibanderol Rp425.000.000, Atto 3 Superior : Rp515.000.000, dan Seal - Premium : Rp629.000.000 - Performance (AWD) : Rp719.000.000.

Selain model terbaru mobil listrik tersebut ada pula beberapa lainnya yang dipamerkan.

Mobil listrik tersebut harganya beragam. Ada yang dijual dengan harga terjangkau, ada pula yang dibanderol mahal.

