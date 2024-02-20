Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mengenal Perbedaan Oplet, Mikrolet, dan Angkot

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |17:12 WIB
Mengenal Perbedaan Oplet, Mikrolet, dan Angkot
Mengenal perbedaan oplet, mikrolet, dan angkot. (Okezone)
JAKARTA - Dalam angkutan umum perkotaan, terdapat tiga jenis utama yang sering digunakan, yaitu bus kecil, bus sedang, dan bus besar. Istilah ini kerap memiliki penyebutan yang berbeda-beda di masyarakat, yaitu oplet, mikrolet, dan angkot.

Meskipun memiliki nama yang berbeda, ketiganya sebenarnya merupakan jenis mobil minibus dengan dimensi dan kapasitas yang serupa.

Lantas apa perbedaan Oplet, Mikrolet dan Angkot? Berikut penjelasannya sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Selasa (19/2/2024).

Oplet merupakan istilah untuk bus kecil berbasis mobil Morris Minor 1000 Traveler buatan Inggris. Mobil ini telah menjadi ikon angkutan umum di Jakarta sejak era 1950-an hingga 1980.

Kemudian untuk mikrolet awalnya memiliki nama mikrolet yang dikenalkan di Jakarta pada akhir tahun 1970-an untuk menggantikan oplet.

Nama "mikrolet" diambil dari akronim "mikro" (dari bahasa Yunani Kuno, Mikros yang berarti kecil) dan "oplet". Namun, di beberapa daerah, angkutan ini lebih sering disebut sebagai angkot.

Di Indonesia, angkutan kota sering disebut dengan akronim Angkot atau Angkota. Angkot beroperasi sesuai dengan rute yang telah ditentukan tanpa tempat pemberhentian khusus, yang membuatnya dapat berhenti di mana saja untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.

Idealnya, angkot dapat menampung hingga 10 orang.

Topik Artikel :
mikrolet Oplet Angkot
