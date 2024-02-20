Ada Layanan Tukar Tambah Kendaraan di IIMS 2024, Ini Syaratnya

JAKARTA – Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, berlangsung pada 15-25 Februari. Bukan hanya menjajakan mobil baru, ajang otomotif ini juga menyediakan layanan tukar tambah kendaraan.

Untuk layanan tukar tambah, IIMS 2024 bekerja sama dengan Momobil dan momotor sebagai mitra resmi trade-in alias penukaran kendaraan bekas. Kerja sama ini disesuaikan dengan momen IIMS yang merupakan pameran khusus otomotif nasional.

Head of Digital Center of Excellence Adira Finance, Manuel Irwanputera mengatakan, pihaknya telah menjalin kontrak dengan IIMS hingga tiga tahun ke depan. Hal ini dilakukan guna mempermudah pengunjung yang ingin memiliki kendaraan baru dengan lebih mudah.

“Kami berharap bisa memberikan solusi bagi pelanggan yang ingin membeli kendaraan baru namun ingin lebih mudah menjual kendaraan lama, dengan memfasilitasi on the spot kebutuhan ini,” kata Manuel di IIMS 2024, Sabtu (17/2/2024).

Untuk menjual mobil, Manuel mengatakan pihaknya bisa melakukan inspeksi mobil yang akan dijual dengan mendatangi ke kediaman konsumen. Selain itu, konsumen bisa melakukan perjanjian dengan pihak Momobil untuk melakukan inspeksi di lokasi tertentu.

“Kita memposisikan sebagai platform, jadi kita terima dan kita lakukan inspeksi datang ke tempat kita ada juga yang kita datengin janjian, misal di kantor atau di rumah konsumen. Ada yang kaya gitu atau misal hari minggu dibawa ke pameran,” ujarnya.

Beberapa keunggulan melakukan tukar tambah kendaraan selama IIMS adalah program cashback hingga Rp4,5 juta, bunga spesial mulai 1,99 persen, diskon biaya admin sampai dengan 50 persen, gratis biaya provisi, dan bonus asuransi ban selama 12 bulan oleh Zurich, serta fasilitas approval di tempat.

Sedangkan untuk calon konsumen motor bekas, berkesempatan mendapatkan cashback sampai dengan 1.100.000 adirapoin.