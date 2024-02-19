Google Umumkan Perilisan Android 15, Ini Beberapa Hal Baru yang Akan Dihadirkan

JAKARTA – Google baru saja merilis pratinjau pengembang pertama untuk Android 15, dan memulai rilis pembaruan sistem operasi Android mereka berikutnya. Ini hanyalah langkah pertama dalam proses peluncuran Android 15 selama berbulan-bulan, yang akan menampilkan banyak pratinjau pengembang dan beta sebelum rilis final akhir tahun ini.

Menurut Google, Android 15 berfokus pada tiga bidang utama: privasi/keamanan, mendukung pembuat dan pengembang, dan memaksimalkan kinerja aplikasi.

Pada pembaruan privasi dan keamanan, Google telah meningkatkan Layanan Android AD ke ekstensi level 10. Dengan kata lain, ini berarti teknologi baru yang “meningkatkan privasi pengguna dan memungkinkan pengalaman periklanan yang efektif dan dipersonalisasi untuk aplikasi seluler.”

Perubahan yang lebih besar bagi pengguna adalah penambahan berbagi layar sebagian (partial screen seharing) yang memungkinkan merekam bagian tertentu dari suatu aplikasi, bukan seluruh layar. Selain itu, Google menambahkan lebih banyak jenis data kebugaran dan nutrisi ke platform Health Connect-nya, dan terdapat peningkatan langkah keamanan pada file agar Anda lebih aman dari malware dan modifikasi file yang tidak diinginkan.

Android 15 juga memperkenalkan beberapa perubahan kamera, khususnya peningkatan cahaya rendah “memberi pengembang kendali untuk meningkatkan kecerahan pratinjau kamera”. Pembaruan ini juga akan memungkinkan Anda memiliki kontrol flash kamera yang lebih tepat.