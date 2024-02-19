Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mengubah Background Zoom

Hana Mufidah , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |20:01 WIB
Cara Mengubah Background Zoom
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Cara mengubah background Zoom bisa dilakukan mudah dengan cara-cara pada artikel ini. Saat ini Zoom sudah sangat lazim digunakan. Bukan hanya pada saat pandemi Covid-19, hingga sekarang, Zoom masih sering digunakan sebagai platform komunikasi online dalam berbagai kegiatan.

Dengan semakin meningkatnya popularitas, Zoom mengmbangkan fitur latar belakangnya dengan berbagai desainnya yang menarik. Dengan adanya fitur background ini pula pengguna menjadi terlihat lebih profesional, menarik, dan berkualitas ketika mengadakan meeting di Zoom.

Berikut ini adalah cara yang dapat Anda ikuti untuk mengubah latar belakang Zoom yang dilansir dari situs resmi Zoom, Senin, (19/2/2024).

Cara Mengubah Background Zoom di Windows atau macOS

1. Buka aplikasi Zoom desktop

2. Klik gambar profil Anda dan menuju Pengaturan

3. Pilih opsi Latar Belakang & Filter

4. Centang “Saya memiliki layar hijau” jika Anda memiliki layar hijau fisik yang telah disiapkan. Anda kemudian dapat memilih tampilan Anda untuk memilih warna yang benar untuk layar hijau

5. Klik pada gambar atau video untuk memilih latar belakang virtual yang diinginkan

6. Anda juga bisa menambah background sendiri dengan mengklik dan memilih tanda +.

1 2
      
