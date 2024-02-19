Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Test Ride IIMS 2024, Ini Syarat dan Daftar Motornya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |19:11 WIB
Test Ride IIMS 2024, Ini Syarat dan Daftar Motornya
Test ride IIMS 2024, ini syarat dan daftar motornya. (MPI/Fadli Ramadan)
JAKARTA – Pengunjung pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat bisa test ride atau uji coba motor.

IIMS 2024 menyediakan test ride di belakang Hall C3 JIExpo Kemayoran, tepatnya di belakang lokasi pameran motor. Untuk menuju ke sana, pengunjung perlu melewati pintu yang berada di antara booth Yamaha dan Royal Enfield.

Motor baru yang disediakan di area test ride IIMS 2024 juga cukup lengkap, seperti Yamaha Lexi LV 155, Scomadi, Royal Alloy, dan Vespa. Motor sport seperti Benelli, Keeway, dan Royal Enfield juga dapat dijajal pengunjung.

BMW Motorrad Indonesia menyajikan dua motor baru yang rilis di IIMS 2024, yaitu R1250GS dan G310GS, yang dapat dicoba pengunjung. Tak ketinggalan pabrikan motor listrik, seperti United, Polytron, dan Alva juga ikut meramaikan.

Untuk mengikuti test ride, pengunjung perlu memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggaran, sebagai berikut:

1. Melakukan Registrasi, Mengisi Form dengan jelas dan mengisi Surat Pernyataan

2. Wajib memiliki SIM C asli, sah dan masih berlaku

3. Tidak mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan

4. Dilarang mengendarai kendaraan dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan

5. Menaati, memperhatikan dan mengikuti instruksi dari Panitia dan Marshal yang bertugas

6. Wajib mengenakan helm

7. Wajib mengenakan sepatu

8. Mengikuti peraturan, ketentuan dan keputusan yang dikeluarkan ole penyelenggara acara.

