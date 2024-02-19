Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Deretan Motor Listrik Murah di IIMS 2024, Ada yang Rp2,9 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |18:07 WIB
Deretan Motor Listrik Murah di IIMS 2024, Ada yang Rp2,9 Juta
Deretan motor listrik murah di IIMS 2024, ada yang Rp2,9 juta. (MPI/Fadli Ramadan)
JAKARTA - Sejumlah merek motor listrik mejeng di Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebagian besar sudah masuk dalam program subsidi Rp7 juta dari pemerintah, sehingga harganya terjangkau.

Pemerintah tengah menggenjot penggunaan motor listrik demi menekan polusi udara yang kian memburuk. Hal ini didukung dengan sejumlah produsen yang mulai memasarkan kendaraan ramah lingkungan itu di Indonesia.

Bahkan, beberapa pabrikan memberikan pilihan kendaraan listrik dengan harga murah di bawah Rp10 Jutaan. Harga itu sudah termasuk potongan subsidi dari pemerintah.

Pada pameran IIMS 2024, diramaikan sejumlah produsen motor listrik, seperti Polytron, Gesits, Alva, Greentech, Honda Astra Motor, dan masih banyak lagi. Berikut deretan motor listrik murah yang harganya di bawah Rp10 juta :

1. Greentech Unity

 

Motor listrik Greentech tipe Unity dibanderol Rp5,3 juta OTR DKI Jakarta, setelah mendapatkan subsidi pemerintah Rp7 Juta. Motor listrik ini dibekali motor penggerak berkapasitas 800 watt dan menggunakan baterai jenis Lead Acid dengan kapasitas sebesar 60 V 32 Ah.

2. Greentech Aero

Berikutnya Greentech Aero yang dijual dengan harga sangat terjangkau pada IIMS 2024. Motor listrik ini dibanderol Rp6,9 Juta OTR Jakarta setelah mendapatkan bantuan subsidi Rp7 Juta dari pemerintah, dari harga asli Rp13.900.000.

Salah satu keunggulan dari Greentech Aero adalah motor listriknya yang bertenaga 1.000 watt. Motor ini dibekali baterai lithium-ion 72 V 32 Ah dengan menawarkan jarak tempuh mencapai 88 kilometer dengan sekali pengisian daya.

Motor listrik murah di IIMS 2024 (MPI/Fadli Ramadan)

3. Greentech VP

Motor listrik termurah selanjutnya adalah Greentech VP yang dibanderol Rp7,5 juta setelah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Motor listrik ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 100 km dalam sekali pengisian daya penuh.

Motor listrik ini memiliki bobot maksimalnya 175 kg dan dimensi ban 90/90 berukuran 10 inci serta dilengkapi dengan rem cakram. Greentech VP dilengkapi baterai 72 V 32 Ah jenis KK Super Graphene yang menghasilkan daya maksimal 1.000 watt.

4. Selis Neo Scootic

Hadir di IIMS 2024, Selis meluncurkan Neo Scootic, dengan dinamo bertenaga 1.500 Watt dan memiliki kecepatan maksimal 50 km/jam dan jarak tempuh mencapai 40 km. Normalnya, motor listrik ini dijual seharga Rp16 Juta. Namun, setelah di subsidi oleh pemerintah, harga Neo Scootic ini menjadi Rp6,5 juta OTR Jakarta.

