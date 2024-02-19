Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Impresi Awal Kabin Wuling Cloud EV, Jok Mirip Sofa Rumahan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |16:57 WIB
Impresi Awal Kabin Wuling Cloud EV, Jok Mirip Sofa Rumahan
Interior Wuling Clod EV. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA – Wuling Motors memperkenalkan mobil listrik terbaru mereka, Cloud EV, pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kendaraan ramah lingkungan ini mengutamakan kenyamanan pada kabinnya.

Pada ajang IIMS 2024, Wuling Cloud EV masih dalam tahap perkenalan. Namun, pengunjung bisa melihat langsung interior mobil listrik tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberi keyakinan kepada calon konsumen sebelum memboyong kendaraan ramah lingkungan itu.

Product Planning Wuling Motors, Danang Wiratmoko mengatakan, kehadiran Cloud EV merupakan komitmen Wuling dalam memberikan pilihan kepada konsumen. Terlebih, mobil listrik ini ditawarkan dengan jarak tempuh yang lebih jauh dari Air EV dan BinguoEV.

Interior Wuling Cloud EV. (MPI/Fadli Ramadan)

“Mobil listrik medium hatchback yang dapat menempuh jarak 460 km hingga 505 km ini menawarkan eksterior dan interior yang elegan, serta menyajikan kenyamanan yang lebih. Perpaduan tersebut tentunya membawa pengalaman bersama EV ke level yang lebih tinggi,” kata Danang dalam keterangan resmi.

Desain interior Cloud EV terinspirasi dari lekukan dan bentuk awan dengan siluet melengkung tanpa sudut yang tajam. Hal ini memberikan kesan minimalis yang ramah dan lembut.

Soal spesifikasi, Cloud EV mengusung konsep desain aerodinamis yang dibekali dengan Multi Rearview Mirror dan Hidden Inductive Door Handles. Pada fascia depan dihiasi dengan bentangan lampu DRL horizontal di bagian tengah dengan lampu sein LED serta LED projector headlamp di bagian bawahnya.

Medium hatchback listrik ini menggunakan velg alloy berukuran 18 inci dengan desain yang terinspirasi dari Bianglala. Pada buritan mobil ini tampil modern dengan LED position lamp horizontal dan lampu belakang LED dengan High Stop Mount Lamp serta built-in antenna.

Halaman:
1 2
      
