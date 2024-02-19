Punya Kapasitas Lebih Besar, Harga Baterai Suzuki Ertiga Hybrid Naik

JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan Suzuki All New Ertiga Cruise Hybrid di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Mobil ini mendapat pembaruan pada eksterior, dan penambahan kapasitas baterai pada teknologi hybrid.

Dept Head of Design-Engineering Administration & Homologation PT Suzuki Indomobil Motor (SIM), Mahardian Brata mengatakan, pembaruan juga terdapat pada spesifikasi baterai di All New Ertiga Hybrid Cruise.

“Sebetulnya kapasitas berubah sekitar 3 Ah. Kenapa kapasitas lebih besar? Dengan penyimpanan lebih besar, harapannya akan menambah, mengoptimalisasi efisiensi bahan bakar,” ujar Mahardian di Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2024).

Sebagai informasi, sebelumnya All New Ertiga Hybrid Cruise mengusung baterai jenis lithium-ion berkapasitas 6 Ah 12 Volt. Baterai tersebut mendapat jaminan garansi selama 5 tahun atau 100.000 km.

Dept Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Randy Murdoko mengatakan, dengan spesifikasi yang lebih besar, harga baterai All New Ertiga Hybrid Cruise berbeda dengan sebelumnya.

BACA JUGA: Daftar Mobil Harga di Bawah Rp250 Juta di IIMS 2024

“Untuk harga baterainya yang 10 Ah di angka Rp14 juta, tapi dengan harga tersebut di sisi lain kami memberikan garansi 8 tahun atau setara 160.000 km. Jadi konsumen tidak perlu khawatir, kami juga memberikan garansinya,” kata Randy.

Namun, untuk pembelian All New Ertiga Hybrid Cruise di sepanjang gelaran IIMS 2024, konsumen berkesempatan mendapat keuntungan lebih besar. Konsumen berkesempatan mendapatkan keuntungan berupa direct gift berupa E-Money sejumlah Rp500.000 dan Car Air Purifier.