Aksesori Mobil Ikut Ramaikan IIMS 2024, Berteknologi Tinggi

JAKARTA – Pameran otomotif nasional Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 tak hanya memamerikan kendaraan roda empat dan dua. Aksesori mobil juga ikut meramaikan pameran yang digelar pada 15 sampai 25 Februari 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, sejumlah industri pendukung asal Indonesia diberi tempat yang cukup besar dalam menjajakan produknya.

Salah satu yang memamerkan produk terbarunya adalah NINE, melalui sub-brand mereka, yaitu karpet mobil Optimus. Ini merupakan karpet mobil 3D dengan bahan Termoplastic Elastomer (TPE) yang pertama kali diluncurkan pada ajang IIMS 2024.

“Karpet ini dirancang dengan teknologi canggih dan bahan berkualitas tinggi, untuk memberikan kenyamanan dan keamanan maksimal bagi pengendara dan penumpang,” ujar Marketing Manager Sembilan Autoseries Indonesia, Gilang G Januar, di Jakarta Pusat.

Karpet Optimus dibuat dengan teknologi Smart System menggunakan scanner 3D, dan dirancang presisi dengan ukuran setiap sisi dan barisnya. Keunggulannya adalah karpet akan menyesuaikan dengan lekukan di lantai mobil sehingga tidak khawatir pedal gas tersangkut seperti sejumlah insiden yang pernah terhjadi.

Bahan TPE yang digunakan diklaim ramah lingkungan dan memiliki banyak kelebihan, seperti fleksibilitas, ketahanan suhu, ketahanan sobek dan abrasi, serta kemampuan didaur ulang.

“Karpet Optimus juga kuat dan tahan lama, Kami juga memberikan garansi 24 bulan, apabila karpet kami sobek atau rusak efek dari pemakaian sehari hari. Karpet ini juga tahan panas sampai 130 derajat celcius,” kata Gilang.