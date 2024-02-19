Daftar Mobil Harga di Bawah Rp250 Juta di IIMS 2024

Daftar mobil harga di bawah Rp250 juta di IIMS 2024. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Pengunjung memanfaatkan ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 15-25 Februari 2024 untuk mencari mobil idaman.

Pasalnya, pada ajang ini sejumlah produsen otomotif memamerkan model-model andalannya hingga yang terbaru. Berbagai promo juga disiapkan untuk menjadi daya tarik bagi pengunjung.

Di IIMS ini, pengunjung bisa menemukan mobil sesuai budget. Mulai dari yang harga terjangkau hingga miliaran rupiah.

Jika ingin mencari mobil dengan harga bersahabat di bawah Rp250 juta, berikut daftarnya sebagaimana dirangkum Okezone, Senin (18/2/2024):

Daihatsu Xenia 1.3M MT: Rp 222.650.000

Daihatsu Xenia 1.3X MT: Rp 225.850.000 Daihatsu Xenia 1.3 X CVT: Rp 243.250.000

Daihatsu Xenia 1.3 R MT: Rp 236.850.000

Daihatsu Xenia 1.3 R MT SC: Rp 238.350.000

Daihatsu Xenia 1.3 R MT ADS: Rp 245.950.000

Daihatsu Terios X MT MC: Rp 240.550.000

Daihatsu Rocky 1.2 M MT: Rp 208.950.000

Daihatsu Rocky 1.2 M CVT: Rp 226.850.000

Daihatsu Rocky 1.2 X MT: Rp 223.050.000

Daihatsu Rocky 1.2 X MT ADS: Rp 231.150.000

Daihatsu Rocky 1.2 X CVT: Rp 240.950.000

Daihatsu Rocky 1.2 X MT SC: Rp 224.550.000

Daihatsu Rocky 1.2 X MT ADS SC: Rp 232.650.000

Daihatsu Rocky 1.2 X CVT SC: Rp 242.450.000

Daihatsu Rocky 1.2 X CVT ADS: Rp 249.050.000