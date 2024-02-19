Hyundai Jelaskan Alasan Bawa Creta Alpha Dibanding Creta Facelift di IIMS 2024

Tampilan mobil Hyundai Creta Alpha yang belum mendarat di Indonesia tapi sudah mengaspal di India. (Foto: Cartoq)

JAKARTA – Hyundai Indonesia memang sudah membawa tiga mobil baru di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Tapi, tetap aja ada pertanyaan kenapa pabrikan mobil asal Korea Selatan itu tidak menyertakan Creta Alpha Facelift di event tahunan tersebut.

Hyundai "hanya" membawa Creta Alpha yang masih mengusung desain dan konsep seperti sebelumnya. Padahal, Hyundai Creta facelift telah muncul di India dengan desain dan tampilan lebih wah dibandingkan saat ini.

Soal ini, Chief Operating Officer HMID Franciscus Soerjopranoto mengatakan Hyundai masih mempertimbangkan model baru tersebut. Namun, Hyundai terus melakukan studi sebelum memutuskan memasukkan model All New Creta ke Indonesia.

Studi tersebut terkait apakah memang secara model cocok di Indonesia. Jika ternyata tidak cocok, lanjut Frans akan dikombinasikan juga. "Tentunya kita melakukan product development, supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia,” kata Frans di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).