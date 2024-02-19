Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Jelaskan Alasan Bawa Creta Alpha Dibanding Creta Facelift di IIMS 2024

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |11:29 WIB
Hyundai Jelaskan Alasan Bawa Creta Alpha Dibanding Creta Facelift di IIMS 2024
Tampilan mobil Hyundai Creta Alpha yang belum mendarat di Indonesia tapi sudah mengaspal di India. (Foto: Cartoq)
A
A
A

JAKARTA Hyundai Indonesia memang sudah membawa tiga mobil baru di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Tapi, tetap aja ada pertanyaan kenapa pabrikan mobil asal Korea Selatan itu tidak menyertakan Creta Alpha Facelift di event tahunan tersebut.

Hyundai "hanya" membawa Creta Alpha yang masih mengusung desain dan konsep seperti sebelumnya. Padahal, Hyundai Creta facelift telah muncul di India dengan desain dan tampilan lebih wah dibandingkan saat ini.

Soal ini, Chief Operating Officer HMID Franciscus Soerjopranoto mengatakan Hyundai masih mempertimbangkan model baru tersebut. Namun, Hyundai terus melakukan studi sebelum memutuskan memasukkan model All New Creta ke Indonesia.

Studi tersebut terkait apakah memang secara model cocok di Indonesia. Jika ternyata tidak cocok, lanjut Frans akan dikombinasikan juga. "Tentunya kita melakukan product development, supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia,” kata Frans di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement