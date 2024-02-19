Mejeng di IIMS, Ini Fitur dan Spesifikasi Wuling Alvez

JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, sejak 15 hingga 25 Februari 2024. Ajang tersebut dimanfaatkan produsen otomotif untuk memamerkan produk barunya.

Salah satunya adalah Wuling Motor. Produsen asal China ini mengenalkan mobil listrik terbarunya Cloud EV. Selain itu, sejumlah model yang telah diluncurkan juga dipamerkan di IIMS 2024.

Wuling Alves menjadi salah satu yang menarik perhatian konsumen. SUV kompak yang telah diluncurkan tahun lalu ini ikut meramaikan pasar otomotif nasional.

"Mobil ini sebuah kendaraan yang sangat menyenangkan untuk digunakan, karena sudah dilengkapi dengan berbagai teknologi pendukung dalam berkendara," ujar Dian Asmahani, Sales and Marketing Director Wuling Motors, dalam keterangan resminya.

Wuling Alvez memiliki fitur keselamatan berupa teknologi Advanced Driver Assistance System (ADAS). Teknologi ini, antara lain Adaptive Cruise, Lane Recognition, dan Safe Distance & Braking Assistance.

Selain itu, tersedia juga kontrol mobil dari jarak jauh melalui smartphone, ada sistem konektivitas yang bisa diakses dengan jaringan internet melalui aplikasi, atau disebut Internet of Vehicle (IoV). Teknologi ini bisa menghidupkan mesin dari jarak jauh melalui aplikasi di smartphone, menghidupkan AC, membuka, atau menutup jendela, melihat posisi mobil terakhir di parkir, dan lain-lain.

Wuling Alvez dibekali Electronic Stability Control & Traction Control System, sistem pengereman ABS & EBD, Electric Parking Brake dengan Auto Vehicle Holding, Hill Hold Control, ISOFIX, serta SRS Airbag di bagian depan dan rear parking camera.