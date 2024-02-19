Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ponton Kendaraan Amfibi TNI Ikut Mejeng di IIMS 2024

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |17:09 WIB
Ponton Kendaraan Amfibi TNI Ikut Mejeng di IIMS 2024
Ponton TNI mejeng di IIMS 2024. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA – Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, yang digelar pada 15-25 Februari tak hanya menampilkan kendaraan roda empat dan dua. Alutsista milik TNI bernama Ponton juga ikut dipamerkan dalam ajang otomotif tersebut.

Diketahui, setiap tahun IIMS berusaha menghadirkan kendaraan unik untuk menarik pengunjung. Sebelumnya, dihadirkan mobil-mobil hasil modifikasi yang membuat pengunjung penasaran untuk melihatnya.

“Jadi, seperti biasa IIMS itu kan selalu ada iconic car. Tahun lalu kalau ingat ada kendaraan namanya Sherp UTV yang bisa dari Ukraina,” kata Project Manager IIMS 2024 Rudi MF, di Jakarta Pusat.

Sebagai informasi, Ponton 3M buatan Jerman memiliki spesifikasi tertentu dalam pemakaian dan pemeliharaannya. M3 Amphibious Rig adalah kendaraan perang amfibi yang dapat dipakai di darat dan air.

Selain sebagai senjata perang, kendaraan ini memiliki fungsi utama sebagai jembatan bagi tank dan kendaraan perang lainnya. Fungsinya untuk jembatan atau proyeksi bagi tank dan kendaraan konvensional lainnya dalam menangani hambatan air.

“Itu jadi kendaraan yang bisa dibuka dan dijadikan jembatan. Tapi, ternyata kendaraan ini juga multifungsi. Ketika keadaan darurat, bencana alam, ketika perlu jembatan, bisa digunakan,” ujar Rudi.

Kendaraan ini memiliki panjang 13.03 m, lebar 3.35 m dan tinggi 3.97 m dengan berat total 26 ton. Alat perang ini dilengkapi mesin diesel bertenaga 289 kW dengan kecepatan maksimal 80 km/jam yang memiliki jarak tempuh 750 km di darat, dan 14 km/jam di air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement