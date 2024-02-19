Ponton Kendaraan Amfibi TNI Ikut Mejeng di IIMS 2024

JAKARTA – Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, yang digelar pada 15-25 Februari tak hanya menampilkan kendaraan roda empat dan dua. Alutsista milik TNI bernama Ponton juga ikut dipamerkan dalam ajang otomotif tersebut.

Diketahui, setiap tahun IIMS berusaha menghadirkan kendaraan unik untuk menarik pengunjung. Sebelumnya, dihadirkan mobil-mobil hasil modifikasi yang membuat pengunjung penasaran untuk melihatnya.

“Jadi, seperti biasa IIMS itu kan selalu ada iconic car. Tahun lalu kalau ingat ada kendaraan namanya Sherp UTV yang bisa dari Ukraina,” kata Project Manager IIMS 2024 Rudi MF, di Jakarta Pusat.

Sebagai informasi, Ponton 3M buatan Jerman memiliki spesifikasi tertentu dalam pemakaian dan pemeliharaannya. M3 Amphibious Rig adalah kendaraan perang amfibi yang dapat dipakai di darat dan air.

Selain sebagai senjata perang, kendaraan ini memiliki fungsi utama sebagai jembatan bagi tank dan kendaraan perang lainnya. Fungsinya untuk jembatan atau proyeksi bagi tank dan kendaraan konvensional lainnya dalam menangani hambatan air.

“Itu jadi kendaraan yang bisa dibuka dan dijadikan jembatan. Tapi, ternyata kendaraan ini juga multifungsi. Ketika keadaan darurat, bencana alam, ketika perlu jembatan, bisa digunakan,” ujar Rudi.

Kendaraan ini memiliki panjang 13.03 m, lebar 3.35 m dan tinggi 3.97 m dengan berat total 26 ton. Alat perang ini dilengkapi mesin diesel bertenaga 289 kW dengan kecepatan maksimal 80 km/jam yang memiliki jarak tempuh 750 km di darat, dan 14 km/jam di air.