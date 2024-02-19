Deretan Mobil Listrik Baru yang Dipamerkan di IIMS 2024, Ada MPV Premium

JAKARTA – Sejulah mobil listrik baru resmi meluncur pada ajang International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Mobil baru itu siap meramaikan pasar otomotif Tanah Air.

Ajang otomotif yang digelar pada 5-25 Februari 2024 itu kerap digunakan untuk memamerkan produk terbaru di awal tahun. Untuk itu, menarik untuk melihat deretan mobil listrik baru yang melantai di IIMS 2024.

1. Wuling Cloud EV

Wuling Motors membawa satu lagi model mobil listrik ke Indonesia. Pada ajang IIMS 2024, Cloud EV hanya sebatas diperkenalkan, sehingga belum dijual. Namun, mobil ini menjadi perhatian banyak pengunjung karena desainnya yang unik dan kabin luas.

Pengunjung IIMS 2024 juga bisa melihat eksterior dan interior Cloud EV pada pameran tersebut. Mobil listrik ini punya dimensi yang lebih besar dari dua produk mobil listrik milik Wuling sebelumnya dan juga sudah bisa dipesan apabila pengunjung berminat.

2. Hyundai Kona Electric

Hyundai memberikan kejutan dengan menampilkan Kona Electric terbaru. Bukan hanya itu, mereka juga membawa mobil listrik SUV Seven Concept. Pada IIMS 2024, mereka juga resmi menjual Hyundai Ioniq 5 Batik dengan jumlah terbatas.

3. BYD

Sebagai brand baru di Indonesia, BYD untuk pertama kalinya memperlihatkan seluruh lini produk yang dijualnya di Tanah Air kepada publik. Seperti diketahui, sebelumnya mereka sudah meluncurkan tiga mobil listrik, yakni Dolphin, Atto 3, dan Seal.

Pada IIMS 2024, BYD memanfaatkannya untuk mengumumkan harga resmi untuk ketiga mobil listrik. Dolphin dibanderol Rp 425 juta, dan Atto 3 dipasarkan dengan Rp515 juta. Sedangkan Seal dijual dengan harga Rp629 juta untuk tipe Premium dan tipe Performance Rp719 juta. Seluruh harga berstatus on the road (OTR) Jakarta.

Selain itu, mereka memamerkan mobil listrik MPV Premium, Denza 09. Namun, mobil ini hanya sebatas display. Namun, mobil ini dapat dijajal oleh pengunjung yang benar-benar tertarik untuk memilikinya.