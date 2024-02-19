Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ertiga Cruise Hybrid Resmi Mengaspal, Harga Mulai Rp280 Jutaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |07:42 WIB
Ertiga Cruise Hybrid Resmi Mengaspal, Harga Mulai Rp280 Jutaan
Suzuki Ertiga Cruise Hybrid resmi meluncur, harganya Rp280 jutaan. (MPI/Fadli Ramadan)
JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan Ertiga Cruise Hybrid pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2025). Ini merupakan lini model baru dari Ertiga yang sudah meluncur sejak 2012.

Sebagai informasi, Suzuki Ertiga menjadi pionir dalam segmen low MPV yang dibekali teknologi hybrid. All New Ertiga Hybrid Cruise, yang diposisikan sebagai varian tertinggi dari model All New Ertiga Hybrid yang telah lebih dahulu diluncurkan dua tahun lalu.

Sebagai produk domestik yang berorientasi pada kebutuhan dan keinginan pelanggan di Indonesia, All New Ertiga Hybrid Cruise mendapat penyegaran pada desain tampilan seta kapasitas baterai jenis lithium-ion pada sistem hybrid. Ini dilakukan demi meningkatkan kenyamanan dan rasa percaya diri pengendara.

Donny Saputra, Deputy 4W Sales & Marketing Director PT SIS mengatakan peluncuran All New Ertiga Hybrid Cruise ini dipersiapkan untuk menyasar keluarga yang peduli terhadap kenyamanan dan efisiensi.

Suzuki Ertiga Cruise Hybrid. (MPI/Fadli Ramadan)

"Suzuki melakukan sejumlah elevasi khususnya pada desain dan teknologi elektrifikasi All New Ertiga Cruise. Ubahan ini didesain langsung di Indonesia, dan kami hadirkan khusus untuk pasar Indonesia, guna menyasar keluarga pintar yang menaruh perhatian besar pada kenyamanan, gaya, dan efisiensi mobilnya. Besar harapan kami masyarakat menyambut positif produk karya anak bangsa ini," ungkap Donny di IIMS 2024, JIExpo Kemayoran, Sabtu (17/2/2024).

Mempertahankan konsep kendaraan keluarga multi-purpose, All New Ertiga Cruise diperlengkapi dengan sejumlah ubahan pada sisi eksteriornya. Pada facia mobil, dapat ditemui penambahan Front Garnish Bumper dan Front Under Spoiler yang menambah aksen modern dari lekuk goresan All New Ertiga Hybrid Cruise.

Sementara pada sisi samping bodi terdapat pembaruan seperti New Side Body Decal dan New Side Under Spoiler. Sedangkan pada bagian belakang, dapat diberikan New Rear Upper Spoiler dan New Rear Garnish Design yang ergonomis.

