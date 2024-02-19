Siap Luncurkan Satelit HTS Baru, Telkomsat Perkuat Koneksi hingga Pelosok Negeri

Telkomsat siap perkuat koneksi hingga pelosok Indonesia dengan satelit HTS baru. (Foto: dok Telkom)

JAKARTA - Di tengah semangat Telkom Indonesia untuk menjembatani kesenjangan digital di seluruh negeri melalui konektivitas, sebuah babak baru terbuka dengan peluncuran Satelit Merah Putih 2 oleh anak perusahaannya, Telkomsat, yang dijadwalkan pada 20 Februari 2024 di Florida atau 21 Februari 2024 waktu Indonesia.

Merah Putih 2 ini merupakan wujud komitmen Telkom untuk memastikan akses internet yang merata di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd. Rauf memberikan gambaran tentang keunggulan teknologi di balik Merah Putih 2.

Ditenagai oleh platform mutakhir Spacebus 4000B2 dan memiliki masa pakai desain selama 15 tahun, satelit ini merupakan hasil kerja sama Thales Alenia Space dalam hal pabrikasi dan fasilitasi peluncuran yang mulus oleh SpaceX, kedua mitra yang sudah berpengalaman dalam proyek-proyek satelit Telkom sebelumnya.

Lukman menekankan bahwa proses pemilihan mitra dan pengadaan satelit telah mematuhi prinsip kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal bisnis, pemilihan mitra juga mempertimbangkan biaya per Gbps yang rendah, sehingga menghasilkan satelit dengan kapasitas lebih besar dan harga jual yang bersaing.