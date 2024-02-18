Dirilis Minggu Depan, Tampang Xiaomi 14 Ultra Akhirnya Diungkap ke Publik

JAKARTA – Menjelang perilisan globalnya pada 22 Februari, tampilan dari Xiaomi 14 Ultra telah diungkap ke publik. Gambar yang beredar menunjukkan Xiaomi 14 Ultra dengan desain yang tampak seperti penyempurnaan dari Xiaomi 13 Ultra yang meluncur tahun lalu.

Seperti pendahulunya, Xiaomi 14 Ultra juga mengusung modul kamera bulat besar dengan empat kamera, unit flash LED ganda, dan branding Leica di tengahnya.

Layar Xiaomi 14 Ultra menunjukkan bahwa layarnya tidak sepenuhnya datar dan tidak memiliki kelengkungan yang sama seperti yang terlihat pada model sebelumnya.

Melansir dari Gizmochina pada Minggu (18/2/2024), Xiaomi 14 Ultra hadir dengan warna putih dan hitam yang memiliki finishing kulit di bagian belakangnya.

Selain itu tersedia juga warna eksklusif yang hanya akan tersedia di pasar China, yakni titanium dan juga biru yang kabarnya akan dilengkapi dengan bagian belakang kaca.

Xiaomi 14 Ultra sendiri digadang-gadang akan hadir dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 3. Dalam situs Geekbench smartphone mencetak masing-masing 2336 dan 6837 poin dalam pengujian single-core dan multi-core.

Untuk sektor fotografinya mengandalkan sensor utama 50MP (Sony LYT 900 dengan OIS) dengan aperture variabel. Di samping sensor utama, lensa telefoto 50MP, lensa periskop 50MP lainnya, dan lensa ultra lebar 50MP diharapkan melengkapi paket ini.