HOME OTOTEKNO TECHNO

Mengganggu dan Meresahkan, Ini Cara Hilangkan Iklan Judi Online di Media Sosial

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |18:13 WIB
Mengganggu dan Meresahkan, Ini Cara Hilangkan Iklan Judi Online di Media Sosial
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Iklan yang memperomosikan judi online kerap terlihat di media sosial. Tidak hanya mengganggu kenyamanan, kehadiran iklan-iklan tersebut juga meresahkan.

Tidak jarang pengguna yang merasa jengkel karena meski telah mencoba berbagai cara, iklan judi online masih saja muncul di timeline. Hal ini pun sering membuat pengguna bingung.

Tapi jangan khawatir karena ada cara mudah dan efektif yang bisa dilakukan untuk menghilangkan iklan judi online di X. Berikut langkah-langkahnya, melansir berbagai sumber, Minggu (18/2/2024).

- Pertama-tama, klik akun lalu buka Pengaturan dan Privasi

- Lanjut pilih opsi Aksesibilitas, Tampilan, dan Bahasa

- Klik pilihan Penggunaan Data

- Terakhir, aktifkan mode Penghemat Data.

Itulah cara hilangkan iklan judi online di X. Bagaimana, mudah bukan? Tapi perlu dicatat bahwa ini hanya berlaku untuk menghilangkan iklan judi online yang kerap muncul dalam video. Semoga tutorial ini bermanfaat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
