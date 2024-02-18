Motor Italjet Dragster 200 Dilelang, Ini Cara Ikut Lelang di IIMS 2024

Motor asal Italia Italjet masuk dalam daftar kendaraan yang akan dilelang. (Foto: Wiganmotorcycle)

JAKARTA – Pengunjung yang tertarik menguji andrenalin bisa mencoba mengikuti lelang kendaraan di Pameran Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2024. Event yang digelar 15-25 Februari, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat membuka lelang untuk kendaraan roda dua dengan harga kompetitif.

Lelang sebenarnya menjadi bagian kegiatan IIMS yang rutin digelar. Sampai akhir pekan ini, Minggu (18/2), ada 9 motor bakal dilelang, dari motor listrik atau konvensional. Misalnya Honda PCX 160, motor listrik Yadea E8s Pro, United E-Motor T3000, Selis Agats, dan motor listrik Polytrin Fox-R lansiran 2022.

Tidak ketinggalan, sepeda motor berharga ratusan juta seperti yakni Italjet Dragster 200 Limited Edition 2020. Kendaraan asal Italia ini harga normalnya mencapai Rp145 juta. Pelelangan sudah dimulai pada 15 Februari 2024 pada pukul 11.00 WIB berakhir 25 Februari 2024 pukul 19.00 WIB.

Pengumuman pemenang lelang akan dilakukan pada 25 Februari 2024 pukul 20.00 WIB dalam laman IIMS 2024. Tapi, seluruh unit yang dilelang belum termasuk biaya pengiriman, penerbitan surat, dan service kendaraan. Harga yang dimenangkan peserta lelang juga belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 11 persen.