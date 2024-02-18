5 PO Bus yang Punya Sleeper Mewah

JAKARTA - Transportasi dengan bus seringkali dianggap melelahkan, terutama saat melakukan perjalanan jarak jauh. Duduk dalam kursi yang tegak sepanjang hari dapat menjadi pengalaman yang kurang nyaman bagi penumpang.

Oleh karena itu, beberapa Perusahaan Otobus (PO) mulai meningkatkan kualitas layanan bus dengan memperkenalkan konsep sleeper bus.

BACA JUGA:

Beberapa sleeper bus pilihan terbaik di Indonesia memberikan pengalaman luar biasa bagi para penggemar bus. Dengan fasilitas yang istimewa, kelengkapan yang memukau, dan tampilan yang mencolok, bus-bus mewah ini menjadi pilihan yang sangat menarik dibandingkan dengan bus konvensional.

Sleeper bus, sesuai dengan namanya, menawarkan kenyamanan optimal bagi penumpang, memungkinkan mereka untuk beristirahat dengan nyaman selama perjalanan.

Beberapa perusahaan otobus (PO) di Indonesia telah menetapkan standar tinggi dengan menyediakan sleeper bus mewah yang menjadi yang terbaik di kelasnya.

Lantas, apa saja beberapa PO Bus di Indonesia yang memiliki sleeper mewah? Dilansir dari berbagai sumber, Jum`at (16/2/2024). Inilah beberapa PO bus yang menyediakan fasilitas tersebut?

1. Tami Jaya

PO Tami Jaya menawarkan layanan sleeper bus dengan armada Suites Class. Dengan tipe bus double decker dan kapasitas 21 seats atas bawah, fasilitas yang ditawarkan mencakup reclining seat, AC, bantal, selimut, personal audio video, USB charging, mini bar, hingga free snacks. Tami Jaya Suites Class saat ini melayani rute Jogja-Denpasar dengan harga tiket sekira Rp550.000.