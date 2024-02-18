Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 PO Bus yang Punya Sleeper Mewah

5 PO Bus yang Punya Sleeper Mewah
A
A
A

JAKARTA - Transportasi dengan bus seringkali dianggap melelahkan, terutama saat melakukan perjalanan jarak jauh. Duduk dalam kursi yang tegak sepanjang hari dapat menjadi pengalaman yang kurang nyaman bagi penumpang.

Oleh karena itu, beberapa Perusahaan Otobus (PO) mulai meningkatkan kualitas layanan bus dengan memperkenalkan konsep sleeper bus.

 BACA JUGA:

Beberapa sleeper bus pilihan terbaik di Indonesia memberikan pengalaman luar biasa bagi para penggemar bus. Dengan fasilitas yang istimewa, kelengkapan yang memukau, dan tampilan yang mencolok, bus-bus mewah ini menjadi pilihan yang sangat menarik dibandingkan dengan bus konvensional.

Sleeper bus, sesuai dengan namanya, menawarkan kenyamanan optimal bagi penumpang, memungkinkan mereka untuk beristirahat dengan nyaman selama perjalanan.

Beberapa perusahaan otobus (PO) di Indonesia telah menetapkan standar tinggi dengan menyediakan sleeper bus mewah yang menjadi yang terbaik di kelasnya.

Lantas, apa saja beberapa PO Bus di Indonesia yang memiliki sleeper mewah? Dilansir dari berbagai sumber, Jum`at (16/2/2024). Inilah beberapa PO bus yang menyediakan fasilitas tersebut?

1. Tami Jaya

PO Tami Jaya menawarkan layanan sleeper bus dengan armada Suites Class. Dengan tipe bus double decker dan kapasitas 21 seats atas bawah, fasilitas yang ditawarkan mencakup reclining seat, AC, bantal, selimut, personal audio video, USB charging, mini bar, hingga free snacks. Tami Jaya Suites Class saat ini melayani rute Jogja-Denpasar dengan harga tiket sekira Rp550.000.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183439//po_sinar_jaya-dh4P_large.jpeg
Tertinggal dari Malaysia dan Vietnam, Digitalisasi Bus di Indonesia Baru 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/455/3177721//po_bus-QHYq_large.png
Daftar PO Bus yang Ternyata Punya Bisnis SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173178//po_als-r9SL_large.jpeg
PO Bus yang Layani Rute Terjauh di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166275//bus-dxGu_large.png
Daftar 3 PO Bus Terkenal yang Punya SPBU Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156463//po_haryanto-ip7D_large.jpg
Deretan PO Bus dengan Komunitas Penggemar Terbesar di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/52/3151482//bus_po_als-AS9P_large.jpg
Daftar PO Bus Terpopuler dari Sumatera
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement