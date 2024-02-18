Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 PO Bus Paling Banyak Memiliki Bus Tingkat di Indonesia

5 PO Bus Paling Banyak Memiliki Bus Tingkat di Indonesia
JAKARTA - Menjadi salah satu moda transportasi yang sangat diminati di Indonesia, bus tingkat (double decker) semakin populer dalam layanan perjalanan antar kota.

Di Indonesia, beberapa perusahaan operator bus memiliki jumlah armada double decker yang signifikan, menghadirkan pilihan yang menarik bagi para penumpang.

Lantas apa saja PO Bus yang memiliki banyak bus double decker? Dilansir dari berbagai sumber, Jum1at (16/2/2024). Berikut adalah lima perusahaan bus yang menjadi pilihan utama dengan jumlah armada bus tingkat terbanyak di Indonesia.

1. Agra Mas (6 unit) 

Agra Mas adalah salah satu penyedia bus tingkat di Jawa Tengah, dengan enam unit bus double decker. Mereka baru-baru ini merilis dua armada bus tingkat terbaru dengan fitur-fitur modern untuk kenyamanan penumpang. Rute yang dilayani oleh bus double decker Agra Mas termasuk Jakarta-Wonogiri dan Jakarta-Yogyakarta.

2. Harapan Jaya (7 unit) 

PO Harapan Jaya adalah penyedia transportasi massal dengan tujuh unit bus double decker yang melayani rute di Pulau Jawa. Mereka menawarkan berbagai kelas, termasuk sleeper dan eksekutif, dengan harga yang relatif terjangkau. Harga tiket dapat berubah sesuai dengan kebijakan manajemen.

3. Gunung Harta (9 unit) 

Gunung Harta, yang dikenal dengan bus berwarna hijau, baru saja meluncurkan satu unit bus double decker terbaru di Jakarta. Dengan tambahan ini, mereka kini memiliki total 9 unit bus tingkat, yang digunakan untuk rute Jakarta-Malang. Bus double decker Gunung Harta menggunakan bodi Adiputro Jetbus 3+ SDD dan sasis premium Volvo B11R.

