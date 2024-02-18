Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bentuk Tubuhnya Jadi Kontroversi, Ini Model Cantik di Balik Karakter Eve Game Stellar Blade

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |16:28 WIB
Bentuk Tubuhnya Jadi Kontroversi, Ini Model Cantik di Balik Karakter Eve Game Stellar Blade
Eve karakter utama game Stellar Blade. (Foto: ShiftUp Corporation)
A
A
A

JAKARTA - Stellar Blade adalah game aksi-petualangan terbaru yang menarik perhatian komunitas game, dengan animasi pertarungannya yang mulus dan desain karakter yang menarik. Eve, protagonis wanita dalam game ini telah menimbulkan kegemparan di dunia maya, dengan orang-orang memuji dan mengecam desainnya.

Para pengkritiknya menyebut desain Eve yang cantik dengan proporsi tubuh yang seksi tidak realistis dengan bentuk tubuh wanita pada umumnya. Namun, pihak pengembang Stellar Blade membantah tudingan ini dengan mengonfirmasi bahwa Eve didasarkan pada model terkenal Korea Selatan, Shin Jae-eun.

Foto: Instagram/@love_zennyrt.

Dalam wawancara dengan Push Square, Game Director Stellar Blade Hyung-Tae Kim secara resmi mengkonfirmasi bahwa Shin Jae-eun adalah model yang berada di balik Eve. Dia juga mejelaskan alasan di balik pemilihan model cantik itu sebagai Eve.

“Kami berpikir bahwa bentuk tubuh (Shin Jae-eun) akan menjadi referensi yang baik untuk karakter yang kami kejar. Tapi wajahnya awalnya dibuat sendiri – itu hanya tubuh model yang kami pindai untuk gamenya,” kata Kim sebagaimana dilansir Dexerto.

Sejak Stellar Blade diumumkan, ada banyak wacana seputar desain Eve dengan orang-orang memuji dan mengkritik proporsi karakter tersebut. Namun, Kim yakin hal ini tergantung pada “cara Anda mendefinisikan tubuh yang indah”.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Stellar Blade Playstation 5
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/326/3140529//stellar_blade_versi_pc_akan_dirilis_pada_11_juni_2025-B34O_large.jpg
Stellar Blade Akan Rilis di PC pada 11 Juni Hadirkan Fitur, Kostum Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/326/3122063//playstation5-cEfe_large.jpg
Siapkan THR, PS5 Diskon Rp1 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/326/3119925//ilustrasi-WFhA_large.jpg
PlayStation Umumkan Program Pengujian Beta Terpadu untuk Game PS5, PC, Hingga Fitur Konsol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/326/3089669//ilustrasi-gQ6t_large.jpg
Sony Kembangkan Konsol Portabel yang Bisa Mainkan Game PlayStation 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/326/3086048//stellar_blade-qdwP_large.jpg
Sukses di PS5, Stellar Blade Dipertimbangkan Rilis di PC pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/326/3084272//playstation_5-69Gj_large.jpg
PS5 Laku 65 Juta Unit, Penjualan Game Meningkat Berkat Black Myth: Wukong
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement