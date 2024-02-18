Bentuk Tubuhnya Jadi Kontroversi, Ini Model Cantik di Balik Karakter Eve Game Stellar Blade

JAKARTA - Stellar Blade adalah game aksi-petualangan terbaru yang menarik perhatian komunitas game, dengan animasi pertarungannya yang mulus dan desain karakter yang menarik. Eve, protagonis wanita dalam game ini telah menimbulkan kegemparan di dunia maya, dengan orang-orang memuji dan mengecam desainnya.

Para pengkritiknya menyebut desain Eve yang cantik dengan proporsi tubuh yang seksi tidak realistis dengan bentuk tubuh wanita pada umumnya. Namun, pihak pengembang Stellar Blade membantah tudingan ini dengan mengonfirmasi bahwa Eve didasarkan pada model terkenal Korea Selatan, Shin Jae-eun.

Foto: Instagram/@love_zennyrt.

Dalam wawancara dengan Push Square, Game Director Stellar Blade Hyung-Tae Kim secara resmi mengkonfirmasi bahwa Shin Jae-eun adalah model yang berada di balik Eve. Dia juga mejelaskan alasan di balik pemilihan model cantik itu sebagai Eve.

“Kami berpikir bahwa bentuk tubuh (Shin Jae-eun) akan menjadi referensi yang baik untuk karakter yang kami kejar. Tapi wajahnya awalnya dibuat sendiri – itu hanya tubuh model yang kami pindai untuk gamenya,” kata Kim sebagaimana dilansir Dexerto.

Sejak Stellar Blade diumumkan, ada banyak wacana seputar desain Eve dengan orang-orang memuji dan mengkritik proporsi karakter tersebut. Namun, Kim yakin hal ini tergantung pada “cara Anda mendefinisikan tubuh yang indah”.