Ternyata Rendam HP di Beras Berbahaya, Ini Alasannya

JAKARTA - Selama ini, jika handphone (HP) kebasahan biasanya akan direndam di beras. Asumsinya, beras akan menyerap air yang bersarang di komponen. Namun rupanya ini bukanlah cara yang tepat.

Menurut Apple, merendam HP di beras justru berbahaya. Sebagaimana dikutip dari Metro pada Sabtu (17/2/2024), Apple mengatakan merendam HP di beras bisa mengakibatkan HP rusak.

"Jangan masukkan iPhone Anda ke dalam beras. Melakukan hal itu dapat menyebabkan partikel kecil beras merusak iPhone Anda," kata Apple dalam pernyataan resminya.

"Jangan keringkan iPhone Anda menggunakan sumber panas eksternal atau udara bertekanan. Jangan memasukkan benda asing, seperti kapas atau tisu, ke dalam konektor," lanjutnya.