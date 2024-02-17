Jajal Vision Pro Apple, Mark Zuckerberg Nilai Meta Quest 3 Lebih Baik

JAKARTA - Demam perangkat mixed reality Vision Pro rupanya juga menjangkit Mark Zuckerberg. Pemilik raksasa teknologi Meta itu turut menjajal produk milik Apple tersebut dan memberikan testimoninya.

Dalam sebuah video yang diposting di Instagram, Zuckerberg memberikan penilaiannya mengenai Vision Pro versus headset Quest 3 terbaru perusahaannya. Dengan percaya diri, ia menyebut Quest 3 masih lebih baik.

"Saya tidak hanya berpikir bahwa Quest adalah nilai yang lebih baik, saya pikir Quest adalah produk yang lebih baik. Titik," ungkapnya sebagaimana dikutip dari The Verge pada Jumat (16/2/2024).

Ia mengatakan Quest 3 memiliki bobot lebih ringan 120 gram, sehingga lebih nyaman dipakai lebih lama. Dia juga mengatakan produknya menawarkan keleluasaan gerak serta bidang pandang yang lebih luas.

Menurutnya opsi Quest untuk pengontrol tangan fisik dan pelacakan tangan untuk input juga lebih baik, meskipun dia mengatakan bahwa dia adalah penggemar pelacakan mata untuk beberapa kasus penggunaan.