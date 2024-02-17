Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

OPPO Reno11 F 5G Dibanderol Rp4 Jutaan, Ini Spesifikasinya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |09:40 WIB
OPPO Reno11 F 5G Dibanderol Rp4 Jutaan, Ini Spesifikasinya
Oppo Reno 11 F 5G. (MPI/Tangguh Yudha)
A
A
A

JAKARTA - OPPO Reno11 F 5G resmi beredar di pasar Indonesia dengan dibanderol seharga Rp4 jutaan. Smartphone kelas menengah ini hadir sebagai seri terakhir dari lini OPPO Reno11 yang mengunggulkan sektor kamera.

Dalam menopang kegiatan fotografi dan videografi, OPPO Reno11 F 5G dilengkapi dengan tiga kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP.

Tidak berhenti di situ, OPPO pun turut menghadirkan kamera selfie beresolusi 32MP yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur kamera serta dukungan terhadap perekaman Video Ultra-Clear 4K.

Dari segi desian, OPPO Reno11 F 5G tampil sebagai smartphone yang tipis dan ringan dengan ketebalan 7,54mm dan berat 177g. Perangkat ini juga telah mengantongi rating IP65 yang tahan percikan air dan debu.

OPPO Reno11 F 5G hadir dengan layar AMOLED 120Hz Borderless berukuran 6,7 inci dengan rasio layar ke bodi 93,4%. Layar ini diklaim mampu menghasilkan kecerahan 1.100 nits dengan refresh rate hingga 120Hz.

Saat menghadapi kebisingan suara yang berlebihan di latar belakang, Reno11 F 5G disebut dapat tetap memutar lagu favorit dengan Mode Ultra Volume 300% dari loudspeaker.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Oppo Reno 11 F Oppo OPPO Reno
