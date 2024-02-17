Dibanderol Rp115 Juta, Ini Spesifikasi Royal Enfield Bullet 350

JAKARTA - Royal Enfield meluncurkan the all-new Bullet 350 pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024). Motor klasik ini dibanderol Rp115.100.000

Sepeda motor ini menggunakan platform mesin J-series yang sudah terbukti. Mesin ini mampu menyemburkan tenaga 20,2 bhp di 6100 rpm dan torsi 27 Nm di 4000 rpm.

"Hari ini, seiring dengan hadirnya avatar baru dari Bullet, kami merasa sangat terhormat untuk bisa menjalankan peran penting dalam memajukan warisan Bullet,” kata Business Head of Asia Pacific markets, Royal Enfield, Anuj Dua.

Diketahui, Bullet adalah model sepeda motor terlama dalam produksi berkelanjujtan, melewati ujian waktu selama hampir satu abad. Motor ini pertama kali diperkenalkan pada 1932. Motor ini mengalami sejumlah pembaruan pada 1948, suspensi belakang swinging arm.

Dengan balancer shaft utama untuk mengurangi getaran, sepeda motor ini diklaim terasa responsif dan halus, dan pergantian giginya mulus dan tajam dikarenakan oleh gearbox 5-speed.

All New Bullet 350 memakai ban berukuran 100/90 – 19 di bagian depan dan 120/80 – 18 di bagian belakang seperti versi Bullet sebelumnya.

Sepda motor ini memiliki single bench seat yang baru.

Selain itu, sepeda motor ini memiliki disc brake 300mm di bagian depan dan pilihan 270mm disc atau drum brake di bagian belakang.