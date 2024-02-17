Subaru Umumkan Harga BRZ 2024, Mulai Rp885 Juta

JAKARTA - Subaru Indonesia mengumumkan harga model Subaru BRZ 2024 pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Subaru BRZ 2024 dibanderol seharga mulai dari Rp885 juta.

"Untuk pertama kali di IIMS 2024 ini kami menawarkan Subaru BRZ M/T EyeSight pada harga Rp. 885.000.000,- dan Subaru BRZ A/T EyeSight pada harga Rp. 895.000.000,- untuk on-the-road Jabodetabek," ujar General Manager Operation Region 1 (Jabodetabek), Plaza Subaru, Ricky Aliwarga di arena IIMS, Kamis (15/2/2024).

Ia menjelaskan, Plaza Subaru hadir di IIMS 2024 dengan 6 unit display. Salah satunya adalah BRZ model year 2024 yang hadir dengan penambahan fitur EyeSight di varian transmisi manual dan perangkat rem dari Brembo untuk semua varian Subaru BRZ.

The all-new Subaru BRZ dilengkapi dengan mesin BOXER® 2.4 liter naturally aspirated bertenaga 237ps pada 7,000 rpm dan torsi puncak hingga 250Nm yang sudah dapat dirasakan mulai 3,700rpm. Konfigurasi mesin ini juga memungkinkan ULTRA-LOW Center of Gravity untuk memastikan kemampuan melahap tikungan khususnya saat digunakan di lintasan balap.

Untuk transmisi Subaru Indonesia menghadirkan Subaru BRZ dengan transmisi 6-percepatan MANUAL close-ratio dan 6-percepatan direct control AUTOMATIC dengan adaptive control dan paddle-shifter.