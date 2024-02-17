Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Subaru Umumkan Harga BRZ 2024, Mulai Rp885 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |19:38 WIB
Subaru Umumkan Harga BRZ 2024, Mulai Rp885 Juta
Subaru BRZ 2024. (Dok Subaru Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Subaru Indonesia mengumumkan harga model Subaru BRZ 2024 pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Subaru BRZ 2024 dibanderol seharga mulai dari Rp885 juta. 

"Untuk pertama kali di IIMS 2024 ini kami menawarkan Subaru BRZ M/T EyeSight pada harga Rp. 885.000.000,- dan Subaru BRZ A/T EyeSight pada harga Rp. 895.000.000,- untuk on-the-road Jabodetabek," ujar General Manager Operation Region 1 (Jabodetabek), Plaza Subaru, Ricky Aliwarga di arena IIMS, Kamis (15/2/2024).

Ia menjelaskan, Plaza Subaru hadir di IIMS 2024 dengan 6 unit display. Salah satunya adalah BRZ model year 2024 yang hadir dengan penambahan fitur EyeSight di varian transmisi manual dan perangkat rem dari Brembo untuk semua varian Subaru BRZ.

The all-new Subaru BRZ dilengkapi dengan mesin BOXER® 2.4 liter naturally aspirated bertenaga 237ps pada 7,000 rpm dan torsi puncak hingga 250Nm yang sudah dapat dirasakan mulai 3,700rpm. Konfigurasi mesin ini juga memungkinkan ULTRA-LOW Center of Gravity untuk memastikan kemampuan melahap tikungan khususnya saat digunakan di lintasan balap. 

Untuk transmisi Subaru Indonesia menghadirkan Subaru BRZ dengan transmisi 6-percepatan MANUAL close-ratio dan 6-percepatan direct control AUTOMATIC dengan adaptive control dan paddle-shifter. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Subaru BRZ 2024 Subaru IIMS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/52/3164637/iims_2025-phJ3_large.jpg
IIMS 2026 Digelar 5-15 Februari, Area Pameran Lebih Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143381/iims_surabaya_2025-CeEL_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, MG Bawa Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/52/3143375/iims_surabaya_2025-5FQB_large.jpg
IIMS Surabaya 2025, Sejumlah Model Baru Meluncur di Kota Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/52/3120624/vinfast_vf3-9OKD_large.jpg
VF 3 Paling Banyak Dijajal, VinFast Dapat 2 Penghargaan di IIMS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119657/neta_x_di_iims_2025-gU6Z_large.jpg
Debut di IIMS 2025, Neta Kantongi 328 SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/52/3119648/mg_4_ev-m46v_large.jpg
MG Raup 500 SPK pada IIMS 2025, Mobil Listrik Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement