Pelajari Pasar, Honda Bakal Jualan Mobil Listrik di Indonesia

JAKARTA – PT Honda Prospect Motor (HPM) siap menjual mobil listrik di Indonesia setelah mempelajari pasar. Hingga kini, produsen asal Jepang itu masih bermain di segmen mobil hybrid.

Kendati begitu, Sales & Marketing and After Sales Director HPM, Yusak Billy Yusak mengatakan, pihaknya masih membutuhkan untuk meluncurkan mobil listrik. Ini diperlukan agar bisa menyasar dan masuk dalam segmen yang tepat.

“Studi (mobil listrik) sudah selesai, nanti saatnya introduction. Biasanya habis introduction biasanya kan ada maturasi, ekspansi baru maturasi,” ujar Billy di gelaran IIMS 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu Kamis (15/2/2024).

Diketahui, Honda bekerja sama dengan sejumlah pihak mempelajari kebutuhan mobil listrik di Indonesia. Namun, Billy memastikan pihaknya masih mempersiapkan formulasi yang tepat sebelum benar-benar meluncurkannya ke publik.

“Kita sudah selesai ada N-Van bekerja sama dengan Pertamina, Honda e: dengan kampus UI, itu sudah selesai studi sudah dapat jawabannya. Nanti kita akan introduce, tapi tunggu waktu yang tepatlah ya,” ucap Billy.

Hasil studi yang dilakukan sejumlah pihak, ujar Billy, cukup positif. Pasalnya, kendaraan tersebut telah melewati segala kondisi yang kemungkinan besar terjadi di Indonesia.

“Ya, bagus ya. Kita tahu bagaimana penggunaan baterainya di Honda N-Van atau Honda e: di Jakarta, macet, banjir, yang jalanan rusak itu bagus ya. Kita tahu seberapa besar penggunaan baterainya, charging di SPKLU-nya seperti apa, mana yang sudah diterima mana yang belum. Kita studi banyak soalnya,” ungkap Billy.