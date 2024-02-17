Ada Tiket Gratis IIMS 2024, Ini Syaratnya

JAKARTA – Gelaran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, berlangsung pada 15-25 Februari. Penyelenggara menyediakan tiket masuk gratis bagi mereka yang memenuhi syarat.

IIMS 2024 diramaikan lebih dari 180 merek otomotif yang siap memberikan penawaran terbaiknya. Di sana ada mobil dan motor keluaran terbaru, hingga industri pendukung serta kendaraan unik yang belum pernah dipamerkan.

IIMS 2024 diramaikan puluhan merek motor dan mobil dari berbagai negara. Pada sektor roda empat, ada Audi, BYD, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, Honda, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Kia, Morris Garage (MG), Mini, Mitsubishi, Nissan, Prestige, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Vinfast, Volkswagen (VW), dan Wuling.

Sementara untuk roda dua ada Benelli, Keeway, BMW Motorrad, Astra Honda Motor (AHM), Italjet, Kawasaki, Yamaha, Scomadi, Royal Enfield, Moto Guzzi, Aprilia, dan Vespa, termasuk Piaggio, Peugeot, Alva, Davigo, Gesits, Polytron, Yadea, Volta, United, SMEV, juga Selis.

Ada juga importir umum, Prestige Motocars yang akan memamerkan sejumlah kendaraan mewah yang mereka miliki. Rudy Salim selaku pemilik juga memboyong kembali taksi terbang, Ehang, seperti yang dipamerkannya di IIMS tahun lalu.

Selain memamerkan kendaraan baru dan display, IIMS 2024 kembali menghadirkan konser bertajuk Infinite Show selama pameran. Hiburan tersebut diramaikan Kahitna, Ari Lasso, Andre Taulany and Friends, Endah N Rhesa, Saykoji, Maliq & D'Essentials, Mahalini, Tulus, dan Dewa 19.

Di IIMS 2024, pengunjung bisa menyaksikan berbagai produk andalan dari sejumlah merek mobil, motor, aksesoris kendaraan dan berbagai harga promo harga, serta program menarik lainnya.

Pengunjung juga bisa menjajal secara langsung kendaraan yang ada di IIMS 2024 dan menyaksikan konser musik di area IIMS Infinite Live. Namun, ada perbedaan harga tiket yang apabila ingin menikmati konser musik.

Kendati begitu, pengunjung tak perlu risau karena Dyandra selaku penyelenggara IIMS 2023 menyediakan tiket gratis. Untuk mendapatkannya, pengunjung harus memenuhi syarat dan mengikuti caranya.

Tiket gratis yang disediakan adalah bagi mereka yang berprofesi sebagai guru, TNI/Polri, tenaga medis, dan pengunjung yang berulang tahun dengan syarat datang pada tanggal yang sama.

Bagi yang tertarik hanya perlu memenuhi syarat dengan mengujungi pusat bantuan di Hall C3 JIExpo Kemayoran untuk melakukan verifikasi data sebelum masuk ke area pameran.