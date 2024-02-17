Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wuling Bocorkan Harga Cloud EV ke Presiden Jokowi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |17:26 WIB
Wuling Bocorkan Harga Cloud EV ke Presiden Jokowi
Wuling bocorkan harga Cloud EV ke Jokowi. (Ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeliling area pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 usai resmi membuka ajang tersebut. Wuling menjadi salah satu booth yang dikunjunginya.

Saat mengunjungi booth Wuling di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jokowi sempat duduk di balil kemudi Cloud EV. Itu merupakan mobil listrik terbaru dari Wuling Motors yang diluncurkan di Indonesia.

Jokowi terlihat menggunakan kemeja putih diduk di balik kemudi dengan wajah tersenyum sambil melihat panel instrumen Cloud EV. Tak lupa ia juga bertanya-tanya tentang mobil listrik tersebut, mengenai harga dan kapan akan diluncurkan.

Pada momen tersebut, Jokowi didampingi oleh Dian Asmahani sekalu Brand & Marketing Director Wuling Motors. Ia pun menjawab pertanyaan orang nomor satu di Indonesia itu dengan mengatakan bahwa mobil listrik Cloud EV bakal diluncurkan April mendatang.

Bahkan, Dian menjelaskan bahwa mobil listrik terbaru ini sudah dirakit di Indonesia, pada fasilitas pabrik Wuling di Cikarang, Jawa Barat. Di mana Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Cloud EV lebih dari 40 persen.

“Ini akan diluncurkan sekitar bulan April, tapi masih belum harganya, sekitar Rp400 jutaan. Kalau untuk jarak tempuh kita ada 400 dan 500 kilometer, dan TKDN kita sudah di atas 40 persen juga pak,” ujar Dian di booth Wuling, Kamis (15/2/2024).

Wuling Cloud EV memang belum dijual di Indonesia dan statusnya sekadar dipamerkan di IIMS 2024. Mobil listrik ini tampil dengan dimensi yang lebih besar dari dua produk kendaraan ramah lingkungan Wuling sebelumnya, yaitu Air ev dan BinguoEV.

Halaman:
1 2
      
