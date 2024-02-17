Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Xpander Hybrid Meluncur di Thailand, Kapan Masuk ke Indonesia?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |12:16 WIB
Xpander Hybrid Meluncur di Thailand, Kapan Masuk ke Indonesia?
Xpander Hybrid meluncur di Thailand, kapan masuk ke Indonesia? (Mitsubishi)
A
A
A

JAKARTA – Mitsubishi Motors Corporation (MMC) meluncurkan Xpander dan Xpander Cross varian hybrid di Thailand. Versi tersebut dikabarkan berpotensi dibawa ke Indonesia.

Pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) belum membawa Xpander versi terbaru. Mereka hanya meluncurkan L100 EV yang sudah bisa diboyong dengan harga Rp320 juta.

President Director PT MMKSI Atsushi Kurita menjelaskan jika pihaknya masih terus mempelajari terkait peluncuran Xpander dan Xpander Cross Hybrid di Indonesia. Terutama permintaan konsumen Indonesia terharap mobil hybrid.

“Kami tengah mempelajari produknya. Untuk Xpander Hybrid walaupun produk ada, tapi negara per negara punya segmen pasar yang berbeda-beda,” ujar Kurita, saat ditemui di IIMS 2024, JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Sebagai informasi, saat ini permintaan mobil hybrid di Indonesia cukup tinggi dengan sejumlah model yang ditawarkan. Salah satunya adalah keluaran Toyota yang sedang menikmati tren kenaikan penjualan, yaitu Kijang Innova Hybrid dan Yaris Cross.

“Pada saat sebelumnya, kami tidak menganggap hybrid menjadi sangat digemari atau disukai, demand-nya meningkat terus di Indonesia. Oleh sebab itu, melihat potensi yang ada kami serius mempertimbangkan lebih jauh lagi untuk memperkenalkan kendaraan hybrid di Indonesia,” kata Kurita.

MMKSI mengungkapkan, mereka berencana merilis Xpander hybrid, namun spesifikasinya bakal menyesuaikan. Namun, mereka belum bisa menjelaskan lebih rinci kapan akan merilis mobil ramah lingkungan itu.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
