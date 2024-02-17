Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wuling Cloud EV Diperkenalkan di IIMS 2024, Berapa Harganya?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |10:20 WIB
Wuling Cloud EV Diperkenalkan di IIMS 2024, Berapa Harganya?
Wuling Cloud EV. (Okezone/Erha)
JAKARTA – Wuling Motors memperkenalkan Cloud EV di Indonesia sebagai lini mobil listrik ketiga mereka di Tanah Air. Produsen asal China itu membawa kendaraan ramah lingkungan terbaru tersebut dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024.

Berbeda dari sebelumnya, kali ini Wuling memperkenalkan Cloud EV dengan memamerkan eksterior dan interiornya. Hal ini mengisyaratkan bahwa mobil listrik tersebut sudah siap dijual di Indonesia, meski harganya belum diumumkan secara resmi.

“Ini bukan launching. Ini introduction, belum launching. Officially sebenarnya belum buka pemesanan, tapi kalau seandainya ada yang berminat silakan menghubungi diler,” kata Dian Asmahani, Sales and Marketing Director Wuling Motors di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Secara spesifikasi, Dian mengatakan Wuling Cloud EV yang diperkenalkan di Indonesia serupa dengan model yang sudah meluncur di China. Namun, ada penyesuaian tertentu untuk spesifikasi Cloud EV yang dijual di Indonesia.

“Pasti nanti ada beberapa hal yang memang harus disesuaikan dengan pasar Indonesia, tapi begitu lama launching nanti akan kita umumkan. Spek detail mengenai produknya akan kita infokan, saat ini kami masih review mengenai interior dan eksteriornya aja,” ujarnya.

Soal harga, untuk saat ini Dian menegaskan belum bisa mengungkapkan harga dari mobil listrik tersebut. Namun, ia memastikan bahwa harga jualnya akan berada di atas BinguoEV yang belum lama ini resmi diluncurkan.

