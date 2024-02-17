Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Siapkan Test Drive di IIMS 2024, Model Ini Paling Laris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |09:43 WIB
Hyundai Siapkan Test Drive di IIMS 2024, Model Ini Paling Laris
Test drive IIMS 2024. (Okezone/Erha Aprili Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Ajang otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, telah resmi dibuka sejak Kamis (15/2/2024). Pada ajang otomotif ini, para pengunjung dapat bisa menjajal kendaraan lewat test drive.

Sejumlah produsen otomotif menyediakan test drive untuk pengunjung menjajal kendaraan. Salah satunya adalah PT Hyundai Motor Indonesia (HMID).

Perwakilan Hyundai, Vincen, menjelaskan persyaratan untuk pengunjung IIMS 2024 yang ingin test drive. Sejumlah persyaratannya adalah menscan barcode dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A.

"SIM yang masih valid nanti dapat nomor antrian langsung di sistem. Sudah ada namanya tinggal sebutkan nama nanti dikasih nomor antrean," katanya saat ditemui di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Hyundai menggelar test drive selama pagelaran IIMS 2024 pada 15-25 Februari 2024.

"Sekali registrasi empat line. Kalau mau nambah daftar lagi," ucapnya.

Vincen mengaku banyak pengunjung antusias ingin melakukan test Drive mobil Hyundai. Itu karena menurutnya, saat Hyundai telah dikenal masyarakat.

Halaman:
1 2
      
