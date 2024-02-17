Dibanderol Rp320 Juta, Mitsubishi L100 EV Bisa Tekan Biaya Operasional

JAKARTA - General Head of Regional Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Budi Dermawan Daulay, menyebut mobil listrik L100 EV jauh lebih hemat secara operasional dibandingkan kendaraan konvensional.

Ia mengklaim biaya operasional L100 EV bisa ditekan hingga 70%.

"Dengan desain 100 km cost yang diperlukan bensin 150 ribu per hari dengan ICE kalau dihitung bulanan sekitar Rp4 juta, dengan EV jadi mungkin bisa Rp1 juta sehingga menekan cost hingga 70 persen," tuturnya di IIMS 2024, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

"Dan tidak perlu ada pajak tahunan, tapi ini utuk subsidi dari pemerintah, pajak tahunan sangat kecil untuk L100. Hemat servis sudah pasti karena electric kendaraan niaga ini secara penggunaannya cukup heavy butuh maintenance yang ekonomis," tuturnya.

Selain itu, ia menyebut kendaraan ini juga bebas ganjil-genap. "Untuk operasional secara cost electric dan fuel. Kendaraan logistic ini sangat puas," ujarnya.

Budi menyebut, pihaknya membanderol L100 EV dengan harga Rp320 juta untuk periode hingga April 2024 . Pihaknya juga memberi garansi untuk baterai hingga 8 tahun.

"Kita ada garansi baterai 8 tahun, sampai dengan 160.000 kilometer. Ini memberikan kenyamanan buat konsumen dan per kemarin harga untuk L100 Rp320 juta," tuturnya.

Sementara itu, MMKSI juga mempersiapkan sistem sewa untuk meyakinkan konsumennya.

Direktur Sales and Marketing Division MMKSI Yoshio Igarashi mengatakan strategi tersebut disiapkan agar L100 EV dapat digunakan lebih banyak pengguna. Ini juga merupakan langkah untuk meyakinkan konsumen dalam menggunakan kendaraan listrik.