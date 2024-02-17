Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini 6 Rekomendasi Mobil Bekas Harga Rp 20 Jutaan

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |08:34 WIB
Ini 6 Rekomendasi Mobil Bekas Harga Rp 20 Jutaan
Ini 6 rekomendasi mobil bekas harga Rp20 jutaan. (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Dalam dunia mobil bekas, mencari kendaraan yang tidak hanya terjangkau tetapi juga memberikan kenyamanan serta performa yang baik menjadi prioritas.

Mobil bekas dengan harga di kisaran 20 jutaan adalah opsi menarik bagi mereka yang ingin memiliki kendaraan handal tanpa harus melepaskan sejumlah besar uang.

Dilansir dari bebrbagai sumber, Sabtu (16/2/2024), berikut beberapa rekomendasi mobil bekas dengan harga Rp20 jutaan yang masih bagus dan berkualitas.

1. Mitsubishi Colt T120SS (2005-2008)

Mitsubishi Colt T120SS memberikan fleksibilitas untuk berbagai keperluan bisnis. Dengan mesin yang efisien dan biaya perawatan terjangkau, Colt T120SS merupakan investasi cerdas untuk bisnis Anda.

2. Honda Civic Genio (1992-1995)

Honda Civic Genio menawarkan pengalaman berkendara yang menyenangkan dengan desain sporty dan performa mesin yang handal. Dengan handling yang baik, Civic Genio menjadi pilihan cerdas dalam kelasnya.

3. Hyundai Atoz (2001-2004)

Hyundai Atoz adalah pilihan sempurna untuk mobilitas perkotaan dengan desain kompak dan konsumsi bahan bakar yang efisien. Dengan harga suku cadang yang terjangkau, Atoz memberikan nilai dan kenyamanan yang sulit diatasi.

